Iveco amplia linha campeã de vendas com a Daily City 30S13

Mercado de cargas fracionadas passa a contar com o modelo nas versões chassi cabine e furgão, que proporciona agilidade, conforto e economia de combustível (Foto: Divulgação)

Na trilha da consagrada Daily 35S14, referência nos Leves e líder há mais de 10 anos no segmento de chassi cabine no mercado brasileiro, a Iveco apresenta a versão 30S13, chassi cabine e furgão, que foi projetada para atender o transporte de cargas fracionadas, como o e-commerce, comerciantes e empreendedores. “Durante a Fenatran, no ano passado, fizemos a primeira apresentação do produto e, agora, a Daily City já está disponível em nossa rede de concessionárias”, afirma Ricardo Barion, diretor de Marketing e Vendas da Iveco para a América Latina.

Os pontos que fazem da linha Daily sucesso de vendas são a versatilidade, a robustez, por meio da estrutura chassi, economia de combustível e o conforto, que proporciona ao motorista uma direção suave no transporte urbano. “Entramos para a disputa de um novo mercado com o lançamento da Daily City. O produto vem de encontro com o crescimento das cidades, e atende os empresários de diversos setores que precisam de um veículo para entrega ou compra de matéria prima”, diz Barion.

O veículo tem PBT técnico de 3,5 toneladas e livre circulação em grandes cidades por estar na categoria comercial leve, que permite ao motorista a utilização de carteira de habilitação B. O objetivo da marca é atender o crescente mercado de distribuição urbana. Barion destaca que, até 2030, 90% dos brasileiros irão viver em áreas urbanas, onde 70% do PIB do país é gerado. “O aumento da demanda e do consumo impacta no surgimento de empresas para atender a essa nova realidade”.

A internet e a conectividade, principalmente por meio de smartphones, alavancou o crescimento do comércio eletrônico. Esse nicho de mercado cresce, em média, de 15% a 20% ao ano, e trouxe mudanças na logística de distribuição, com entregas mais capilarizadas e flexíveis. "Vamos ampliar nossa participação nesse segmento do transporte e consolidar, ainda mais, a Iveco como referência no mercado de Leves”, completa o executivo.

A montadora tem a gama mais versátil de veículos comerciais leves, que vai de 3,5 a 7 toneladas de Peso Bruto Total Técnico, nas versões chassi cabine simples, cabine dupla e furgão.

Daily City 30S13

Fabricada no Complexo Industrial da Iveco em Sete Lagoas (MG), a Daily City 30S13 tem altura reduzida que proporciona maior conforto para o acesso do motorista na cabine. Outro destaque é a facilidade para carga e descarga, o que permite melhor acesso a docas e garagens com limitação de altura.

O modelo é mais leve, com redução da tara para um aumento da capacidade de carga útil. A potência e o torque se devem ao novo motor da FPT Industrial, F1A de 2,3 litros, já consagrado na Europa e mais adequado a ciclos urbanos, proporcionando economia de combustível. O propulsor, que une desempenho e economia de combustível, de até 10%, em comparação com os principais concorrentes, tem 130 cv de potência, e conta com a tecnologia EGR, que dispensa o uso de Arla.

Se a força está garantida, o conforto recebeu atenção especial. A nova suspensão dianteira, independente com mola transversal de última geração, melhora a dirigibilidade e amplia a sensação de direção de um automóvel. O novo chassi, composto com um novo eixo traseiro da FPT industrial, mais moderno e adequado para a missão de entregas em centros urbanos, auxiliado pelo novo conjunto de suspensão traseira com molas parabólicas e barra estabilizadora, reduz vibrações e torna a condução ainda mais suave.