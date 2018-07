Itaipu libera R$ 25 mi para revitalizar prainhas e outros R$ 15 mi estão à espera

Balneário Terra das Águas passará por revitalização e ampliação (Foto: Divulgação )

Santa Helena - Cerca de R$ 25 milhões já foram liberados pela Itaipu Binacional para que os municípios revitalizem as áreas de lazer. Dos 16 municípios lindeiros, dez enviaram projetos à Binacional e, desses, quatro foram aprovados e os convênios foram firmados. Os demais estão em fase de análise. As cidades que já têm o valor garantido são: Santa Helena, São Miguel do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu para a revitalização das prainhas e Guaíra para recuperar o Centro Náutico.

De acordo com o assistente do diretor de coordenação da Itaipu Binacional, Gilmar Secco, as prefeituras têm grande interesse no projeto. “Além dos convênios já firmados, temos pelo menos mais seis em análise, Foz do Iguaçu, Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon, Itaipulândia, Missal e Mercedes”. Para esses projetos, estão estimados outros R$ 15 milhões de aporte da Itaipu.

O projeto da Itaipu também abrange municípios que não fazem margem ao Rio Paraná, mas que têm interesse em revitalizar espaços de lazer. Segundo a Itaipu, Cascavel, Céu Azul, Pato Bragado, Vera Cruz do Oeste também já garantiram verba.

Convênio

O projeto de revitalização visa fomentar a exploração turística nas cidades da Costa Oeste, a ideia é que, com os investimentos de infraestrutura, as áreas de lazer se tornem mais atrativas em todos os períodos do ano. “As propostas de revitalização são boas, visam eficiência energética e melhorias nas condições de segurança e conforto de quem frequenta as prainhas, resultados que trarão benefícios a todos e diminuirão os custos de manutenção das áreas para as gestões municipais”, explica Gilmar Secco, assistente do diretor de coordenação da Itaipu Binacional.

O prazo final para que os prefeitos apresentem projetos para a Binacional é março de 2019.

O prazo máximo do convênio é de dois anos, período em que as prefeituras precisam realizar as obras, mas, como a maioria das cidades tem pressa, Gilmar acredita que as revitalizações, especialmente dos balneários, devam ser concluídas até o ano que vem. “Os municípios têm pressa, querem começar já, para quando chegar a temporada de verão as obras estejam concluídas e os turistas desfrutem dos espaços”.

Exploração comercial

Com a revitalização, a Itaipu também altera o modelo de concessão dos espaços, permitindo a possibilidade de parcerias público-privadas. O que é visto com bons olhos pelos prefeitos, pois, de acordo com Cleci Loffi, prefeita de Mercedes e presidente do Conselho dos Municípios Lindeiros, os espaços de lazer têm custo de manutenção alta, mas atraem turistas que fomentam outras as áreas do Município, como comércio e rede hoteleira. Ela adianta que já há interessados para parcerias.

Mas para terceirizar a exploração, os prefeitos precisam respeitar algumas premissas, como garantir o acesso gratuito da população lindeira às prainhas e também a criação de novos produtos turísticos.

Todos os acordos firmados também devem passar pela análise da Itaipu Binacional. “Precisamos ter um controle sobre as concessões, as parcerias precisam respeitar algumas exigências para que possam ser aprovadas”, observa o assistente do diretor de coordenação da Itaipu Binacional, Gilmar Secco.

Balneário Terra das Águas

Em Santa Helena, a reformulação do Balneário Terra das Águas já está em fase de ajustes de cronograma e, segundo Cleonice Becker, que responde pela Secretaria de Desenvolvimento do Município, a expectativa é de que até o fim deste mês os projetos sejam encaminhados para licitação. “Ainda dependemos da definição de detalhes da Secretaria de Finanças sobre os recursos da contrapartida do Município para definir se faremos a licitação por etapas ou toda de uma vez, mas boa parte das obras dever ser iniciada ainda este ano. Vamos priorizar aquelas não afetam o funcionamento do balneário durante a temporada”, adianta.

A obra tem custo estimado em R$ 9,1 milhões, sendo R$ 5,7 milhões repassados pela Itaipu e o restante de contrapartida do Município.

No projeto estão previstos a reforma e a ampliação dos pavilhões de festa; a construção de banheiros e quiosques e pavimentação; o paisagismo; a remodelagem do atracadouro; a readequação da orla e outras melhorias.

A administração também tem expectativa de aumento de público no balneário, pois, de acordo com Cleonice, o espaço deverá contar com mais opções de atividades e locais para todos os públicos. “Esperamos atrair mais visitantes, já que, com a nova estrutura, devemos contar com mais opções esportivas e espaços específicos para famílias também”.