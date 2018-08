Itaipu lança edital para conclusão do Mercado Municipal

Segunda fase da construção do Mercado Municipal começa em setembro (Foto: Adilson Borges)

Será lançado hoje (3) edital para o início da conclusão do Mercado Municipal de Foz do Iguaçu. A abertura do edital será feita no dia 27, com o anúncio da empresa que fará a conclusão da obra, localizada na antiga Cobal, Vila A de Itaipu.

A construção é uma parceria da Itaipu com o Parque Tecnológico Itaipu (PTI) e a prefeitura, com investimentos estimados de R$ 13 milhões e prevê a instalação de 70 boxes moduláveis para atender cerca de 50 empreendimentos, incluindo hortifrutigranjeiros, açougue, peixaria, laticínios e frios, empório, bebidas, mercearia, quiosques e restaurante. Alguns empreendimentos, como restaurantes, poderão ocupar mais de um boxe - cada um terá de 14 a 50 metros quadrados.