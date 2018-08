Itaipu e Copel inauguram posto de recarga da eletrovia

Foz do Iguaçu - A Itaipu Binacional e a Copel (Companhia Paranaense de Energia) inauguram nesta quinta-feira (30), em Foz do Iguaçu, uma estação de recarga rápida (fast charger) de veículo elétrico que fará parte da primeira eletrovia do Estado, ligando a região oeste a Paranaguá.

O eletroposto (como também é chamado) será instalado em frente ao CRV (Centro de Recepção de Visitantes) de Itaipu, ao lado da barreira de controle da usina. Qualquer condutor de veículo elétrico poderá carregar a bateria de seu carro no local, gratuitamente.

A solenidade terá a participação do diretor-geral brasileiro de Itaipu, Marcos Stamm, e do diretor da Copel Distribuição, Antonio Sergio Guetter. Também estarão presentes o superintendente de Smart Grid e Sistemas Especiais da Copel, Júlio Omori, e o assessor da Direção Geral Brasileira de Itaipu, Paulo Maranhão.

O projeto da eletrovia foi lançado no fim de março deste ano e pretende cortar 700 quilômetros da BR-277, conectando Paranaguá a Foz do Iguaçu. No trecho, serão instalados de oito a dez eletropostos - cinco deles custeados pela Itaipu e o restante pela Copel, com recursos da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

A iniciativa vai permitir ao motorista deixar o litoral do Estado e chegar a Foz do Iguaçu, abastecendo as baterias nos postos de recarga rápida instalados no caminho. A distância entre um e outro será de aproximadamente 100 quilômetros, suficientes para permitir a viagem.

Estrutura

Por enquanto, já foram instaladas duas estações de recarga, uma em Paranaguá e outra em Curitiba. Também estão previstas outras em Medianeira, Cascavel, Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Irati. A expectativa é de que até o fim do ano todos dez eletropostos estejam em operação. O de Foz do Iguaçu será o último do trecho (ou o primeiro, se o caminho for inverso).

De acordo com o chefe da Assessoria de Mobilidade Elétrica Sustentável de Itaipu, Celso Novais, as estações da eletrovia paranaense terão três tipos de conectores e poderão atender 99% dos veículos elétricos ou híbridos vendidos hoje no mundo. Com apenas 20 minutos na tomada, aproximadamente, será possível alcançar 80% da carga.