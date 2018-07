Investimentos e avanços

Cascavel obteve ontem um dos maiores pacotes de repasses para saúde pública – montante de quase R$ 18 milhões oriundos de emendas parlamentares do deputado federal Alfredo Kaefer (PP) que esteve na reunião da Escola de Governo. O recurso será destinado para construção de cinco USFs (Unidades de Saúde da Família) e ainda equipamentos para o Hospital Municipal – no antigo Hospital Jacomo Lunardelli – que temporariamente será usado como UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

“São importantes investimentos em uma área importante para a cidade. São unidades que serão mini-hospitais. Trouxemos ainda recursos para equipamentos e reforma do novo hospital de Cascavel – R$ 11,5 milhões só para o hospital. Com essas verbas atendemos uma reivindicação importante, ainda mais para Cascavel que é referência nesse atendimento”, diz Kaefer.

Em menos de um mês o município inicia a reforma total do prédio da UPA Brasília, com isso, a equipe médica será realocada ao prédio do antigo Jacomo Lunardelli. Quando as obras estiverem concluídas, a Prefeitura pretende iniciar então o atendimento hospitalar no local. “Será um hospital de retaguarda. Estamos trabalhando com a estruturação física. Agora estamos finalizando a implantação das estruturas de oxigênio em um mês e iniciaremos a transferência da UPA”, explica Rubens Griep, secretário de Saúde.

Unidades de saúde

Com a emenda de Kaefer será possível ainda construir USFs no Bairro Santa Cruz, Jardim Tarumã, Bairro Interlagos, Bairro Universitário e Bairro 14 de Novembro. Hoje o município conta com 39 USFs, e com esses e outros recursos já anunciados pela Prefeitura serão construídas mais 17. “São problemas de 30 anos que estamos resolvendo. Já são três unidades novas e estamos construindo mais duas: na Neva e no Colmeia. Temos outras 12 aprovadas – a maioria em substituição a estruturas antigas”, ressalta Griep.

Mobilidade

Com auxílio de Kaefer, a Prefeitura ainda está inclusa no Programa Avançar Cidades, com a liberação de R$ 22 milhões do governo federal. Agora, além do centro reurbanizado, o Município vai revitalizar avenidas dos bairros. “É uma verba para melhorar a mobilidade urbana. Já está garantida a verba e vamos encaminhar os tramites pelo setor de captação de recursos. Serão revitalizadas avenidas como Gralha Azul, Papagaios, Interlagos, Itália e Xavantes”, afirma Paranhos. Além disso, o município receberá dinheiro para abrigos para passageiros do transporte público. Hoje dos 1,2 mil pontos de ônibus, 90% não possuem abrigos.