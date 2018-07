Internacional tenta chegar ao 11º jogo de invencibilidade

(Foto: Alexandre Lops)

Terceiro colocado no Brasileirão e invicto há 10 jogos, o Internacional desafia o América-MG nesta quinta-feira, às 20h, em busca de pontos para seguir na cola de Flamengo e São Paulo, os dois primeiros do campeonato. O Colorado inicia a rodada a três pontos do tricolor paulista, vice-líder que hoje visita o Grêmio, mas mais do que pontuar esta noite, o Inter quer ampliar a sequência sem derrotas para igualar sua maior invencibilidade no período de pontos corridos. Foram 12 partidas em 2005, com quando emplacou 12 jogos (8 vitórias e 4 empates) de invencibilidade num campeonato que contou com 22 equipes – No formato atual, com 20 times, a série atual, que conta com seis vitórias e quatro empates, já é a maior na história colorada. Para hoje, o técnico Odair Hellmann pode promover a estreia do centroavante uruguaio Jonatan Alvez. Já D’Alessandro e Damião são dúvidas, enquanto Rodrigo Dourado cumpre suspensão e Lucca volta após ficar fora por suspensão.