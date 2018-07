Intercom na FAG: a Comunicação do Sul se encontrou aqui

Centro FAG faturou três prêmios (Foto: Divulgação )

Foram três dias intensos de aprendizado, integração e descontração. O Centro Universitário FAG foi a sede do maior evento de Comunicação da região sul do país – o Intercom Sul -, reunindo profissionais, professores e alunos de Comunicação do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A programação incluiu painel, mesas temáticas, oficinas, Intercom Jr., Expocom (Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação), música, campeonato de videogame e a conferência principal, com o jornalista, Juremir Machado. Tudo convergiu para a temática do evento: “Desigualdades, Gêneros e Comunicação”.

O que já havia empolgado e surpreendido os participantes ficou ainda melhor no final: no domingo (1º) ocorreu a premiação da Expocom e o encerramento do evento. Lágrimas, gritos, dancinhas e uma energia sem igual tomaram conta do Anfiteatro da Instituição.

Os estudantes concorreram em 67 categorias. A cada troféu entregue, uma vibração diferente. O Centro Universitário FAG conquistou três prêmios nas categorias: Embalagem, Fotografia Jornalística e Ilustração. “Nos dedicamos muito e ficamos sempre em cima do projeto e conseguimos apresentar algo convincente. Tínhamos muita vontade de ganhar. Fomos orientados pelo professor, Ângelo e agradecemos muito a ele, aplicamos tudo o que aprendemos no nosso produto. Agora vamos buscar o nacional”, comemoram Marcos Querin e Rafael Zenatti.

"Não tenho dúvidas que foi um dos maiores ou o maior evento que realizamos. Ficamos impressionados com a organização e o entusiasmo dos alunos. O bom trabalho da equipe refletiu no evento, e com isso nasce o desejo de fazer um evento nacional aqui. Foi tudo impecável. Contamos com a presença do vice-reitor, o professor Sérgio De Angelis, e isso é raro nas instituições que vamos, e ele é de uma simplicidade única. Parabenizo a Laila e o Ralph também, que passaram a ser parceiros do evento. Encerro dizendo que o Intercom é o momento para esses jovens se apresentarem e mostrar que a pesquisa e o ensino andam juntos", declara a diretora Regional Sul da Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação), Cristiane Finger.