Inter x Vasco no duelo de desfalcados

(Foto: Divulgação )

Separados por quatro pontos na classificação, Internacional e Vasco fazem um “duelo de desfalcados” nesta noite, às 21h45, no Beira-Rio, pela 12ª rodada do Brasileirão. No Colorado, o técnico Odair Hellmann não conta com D´Alessandro, Juan Alano e Zeca, lesionados, nem com Edenílson, suspenso. No Cruzmaltino, o técnico Jorginho também terá que quebrar a cabeça para escalar sua equipe, pois não poderá contar com Werley, Paulão e Ricardo - Breno também deve ficar de fora. Todos são jogadores da defesa vascaína.