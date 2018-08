Inter recebe Paraná Clube de olho nas primeiras posições

Ponto Alegre - Em outro duelo de opostos nesta 19ª e última rodada do primeiro turno do Brasileirão, o terceiro colocado Internacional recebe o lanterninha Paraná Clube às 11h deste domingo, no Beira-Rio.

A dois pontos do vice-líder Flamengo e a três do líder São Paulo, o Colorado não quer deixar escapar a chance de virar o turno entre os melhores do campeonato.

Embalado por três vitórias seguidas, o Inter pode superar a marca de mais triunfos consecutivos na atual edição da competição e também no ano. Além disso, conquistar mais três pontos significará estabelecer sua melhor campanha na história do atual formato da Série A.

Com a torcida empolgada, o time gaúcho terá estádio lotado, inclusive com a presença do recém-contratado Paolo Guerrero, que acompanhará o jogo das tribunas. Assim, buscará a vitória e secará Flamengo e São Paulo para virar o turno na liderança.

No Paraná Clube, os jogadores tentam dar boa impressão ao “triestreante” técnico Claudinei Oliveira, que tenta injetar ânimo no elenco em sua terceira estreia à frente da equipe. Hoje ele não conta com os suspensos Cleber Reis e Alex Santana. No Inter, Odair Hellmann não conta com o suspenso Víctor Cuesta.