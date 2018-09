Inter e Flamengo fazem embate de vice-líder x terceiro colocado

Porto Alegre – Um dos principais jogos da 23ª rodada do Brasileirão está marcado para as 21h45 desta quarta-feira no Beira-Rio: Internacional x Flamengo. O duelo opõe o vice-líder e o terceiro colocado do campeonato.

Neste embate direto pela segunda posição, o Colorado ainda pode terminar na liderança, caso vença e o líder São Paulo seja derrotado pelo Atlético-MG em Minas Gerais.

De olho em fazer o dever de casa e voltar a vencer depois de dois empates seguidos por 0 a 0 (contra Palmeiras e Cruzeiro), o Colorado faz mistério. O técnico Odair Hellmann fechou o treino de ontem numa privacidade que deverá ser mantida para os próximos dias, pois no fim de semana terá pela frente o arquirrival Grêmio em clássico no Beira-Rio. O certo é que o treinador terá o retorno de Rodrigo Moledo à zaga, de volta de suspensão.

Já no Flamengo, que vem de derrota para o penúltimo colocado Ceará, terá uma escalação bastante modificada em relação à do fim de semana. A cinco pontos do líder São Paulo, o Rubro-Negro tenta subir na classificação sem Réver (cláusula contratual), Diego (suspenso) e Cuéllar, Trauco e Lucas Paquetá, que estão com suas respectivas seleções. Por outro lado, Léo Duarte volta de suspensão.