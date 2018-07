Inscrições para Taça Mauro Maiorki de Futebol Sete encerram na segunda

Toledo – Ainda dá tempo de fazer as inscrições para a Taça Mauro Maiorki de Futebol Sete, de Toledo. Elas encerram nesta segunda-feira (23), às 17h e podem ser feitas pelo site da prefeitura no endereço www.toledo.pr.gov.br. As fichas de inscrição devem ser preenchidas e enviadas para o e-mail [email protected], que serão confirmadas pela Secretaria de Esportes e Lazer.

O Congresso Técnico, que definirá os chaveamentos e demais detalhes sobre a competição, ocorre também na segunda-feira, às 19h, no auditório da prefeitura. A previsão é de que o campeonato comece em 4 de agosto.

Em 2017, 137 equipes e mais de 1.300 atletas participaram da Taça Mauro Maiorki, nas categorias livre e veterano. Para 2018, a expectativa do secretário de Esportes e Lazer, Emerson Jerônimo, é manter o grande número de times competindo.

“No ano passado organizamos uma competição excelente, nenhuma na região é tão democrática. Os demais campeonatos [da região] contam com no máximo 20 times. Esse é o grande diferencial da Taça Mauro Maiorki, dar a oportunidade de todos aqueles atletas de final de semana participarem de um torneio de alto nível”, diz.

Categorias

No veterano podem competir somente atletas acima dos 40 anos, incluindo os goleiros. Na edição anterior podiam jogar goleiros acima dos 30 anos. Uma novidade é fim do vínculo com o Campeonato Amador de Futebol, que começa a valer somente na edição de 2019. Até este ano, cada equipe pode inscrever apenas dois jogadores que disputaram o Amador no ano anterior. No ano que vem, este limite deixará de existir.

Outra mudança em relação às edições anteriores é o ranking de atletas. Ao final de cada partida a equipe de arbitragem escolherá o melhor jogador de linha de cada equipe, o que vale pontos. No fim da competição será montado um ranking com os 60 jogadores que atingirem a maior pontuação.

Premiação

A equipe campeã da categoria veterano receberá troféus e medalhas e ganhará uma motocicleta zero quilômetro. Já o time vencedor da categoria livre leva para casa troféus, medalhas e um carro popular zero quilômetro.