Inscrições para concurso Edy Braun vão até 4 de setembro

O tradicional concurso Edy Braun, que neste ano está em sua sexta edição, terá suas inscrições encerradas dia 4 de setembro em Toledo. Os candidatos interessados podem concorrer a um dos gêneros, crônica ou poesia, em que o texto ainda não tenha sido premiado. As inscrições são gratuitas.

A Secretaria Municipal de Educação e a Biblioteca Pública da Vila Pioneiro iniciaram as inscrições em junho. O objetivo do evento é o fomento à cultura e à leitura em geral.

Para dar oportunidade aos novos escritores e a outros artistas, o concurso é destinado a pessoas que residem na região oeste do Paraná. Com duas categorias. Na Juvenil, pessoas com até 16 anos podem participar. Já na categoria Geral, é necessário que os participantes tenham 17 anos ou mais.

De acordo com a assistente em Biblioteca e uma das responsáveis pela organização do concurso, Carmem Luiza Carteletto, o momento é aproveitado para a descoberta de novos talentos. “Consideramos que o tradicional concurso, que leva o nome de uma artista com maior prestígio do nosso município, é para ressaltar a criatividade dos toledanos e moradores da região. Além de dar a oportunidade para que novos talentos sejam revelados”, salientou Carmem.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas e entregues somente na Biblioteca Pública Municipal, na Extensão Vila Pioneiro, na Rua Dr. Cyro Fernandes do Lago, 85, Vila Pioneiro, CEP: 85.910-020 - Toledo-Paraná. O tema é livre e a inscrição é gratuita. O regulamento com as informações sobre o concurso está disponível no site www.toledo.pr.gov.br.

Os prêmios variam de acordo com a colocação e a categoria e vão de R$ 100 a R$ 500.

O concurso ainda conta com Prêmio Especial: Melhor poesia de aluno da Rede Pública de Ensino de Toledo (Nível Fundamental - Anos iniciais) com prêmio no valor de R$ 200. E melhor Crônica de aluno da Rede Estadual ou Privada de Ensino de Toledo (Ensino Fundamental - Anos finais e Ensino Médio) no valor de R$ 200.

As inscrições se encerram no dia 4 de setembro; O resultado será divulgado no dia 18.