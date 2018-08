Inscrições para a 12ª Mostra de Circo Social de Toledo encerram amanhã

Encerra nesta quarta-feira (15), o prazo de inscrições dos projetos para apresentação durante a XII Mostra de Circo Social e o V Festival Nacional de Circo Social em Toledo.

Organizados pelo Circo da Alegria, em conjunto com a escola municipal Anita Garibaldi, no Jardim Europa, onde o projeto funciona, o evento, que será realizado de 26 a 28 de setembro, mantém o formato dos anos anteriores, com a apresentação dos projetos no Teatro Municipal de Toledo durante o dia, e espetáculos circenses no período da noite.

As apresentações são abertas ao público e as escolas interessadas deverão reservar os ingressos com antecedência. Paralelamente serão realizadas oficinas, palestras, debates, entre outras atividades, visando melhorar a formação dos grupos circenses existentes na região.

A expectativa, segundo o coordenador do Circo da Alegria, e da Mostra e Festival, Dado Guerra, é de receber pelo menos 20 dos 36 projetos circenses existentes na região. No formato de Toledo, a Mostra é a única existente na região e permite aos grupos mostrar o trabalho que vem realizando em um local privilegiado, no Teatro Municipal. “São raros os municípios que têm uma estrutura como a nossa para oferecer, com um teatro amplo e bem estruturado, palco, luzes, som, permitindo um espetáculo muito bonito”, comenta Dado.

As crianças e demais pessoas que forem prestigiar também terão a oportunidade de conhecer belos trabalhos. Todos os anos a expectativa é muito grande para o evento e nos primeiros dias de divulgação lota o espaço. “Os dois primeiros dias da Mostra já estão praticamente lotados”, informa Dado. As escolas interessadas devem fazer a reserva dos ingressos na escola Anita Garibaldi.

Troca de informações

Para os grupos, a Mostra também possibilita um intercâmbio de informações com outros grupos que atuam na região e profissionais convidados que participam do festival. Paralelamente são realizadas palestras, oficinas, entre outras atividades, enriquecendo o trabalho. ”Sempre procuramos trazer pessoas que se destacam no meio circense para que eles contem suas experiências e que para as crianças que estão fazendo circo nos projetos sociais da região tenham uma boa referência”, explica Dado.

Ao término de cada apresentação, durante a Mostra, também são feitas discussões, visando apontar aspectos positivos e negativos, visando o crescimento dos grupos.

Para o Festival já estão confirmados artistas de São Paulo, Rio de Janeiro e do Paraná. Neste ano, informa Dado, a ideia é trazer um pouco do circo teatro, um trabalho diferente e que está ganhando espaço no Brasil. Dado informa que viu alguns destes trabalhos e está tentando viabilizar a vinda para Toledo, o que deverá transformar-se num diferencial do Festival e da Mostra neste ano.

A programação da Mostra vai contar com espetáculos pela manhã e tarde – às 9 e às 15h – e do festival, à noite, às 20h, incluindo 4 espetáculos no Teatro Municipal de Toledo e um no interior do município, ainda a ser definido. Estão previstos ainda o Cabaré do Circo, reunindo diversos números circenses, no picadeiro do Circo da Alegria, e a Noite da Luz e do Fogo, no Parque Ecológico Dia Paim Barth, que neste ano deverá contar com música eletrônica.

Circo Escola

Com 27 anos de atuação em Toledo, o Circo da Alegria hoje ganha uma nova dimensão, graças ao trabalho desenvolvido e ao profissionalismo e empenho dos seus coordenadores e instrutores. Segundo Dado, mais que um projeto social, o Circo da Alegria pode ser considerado hoje uma escola de circo pela qualidade dos espetáculos apresentados nos últimos anos, sob a direção da professora Paula Bombonatto, que traz uma bagagem de conhecimento como ex-ginasta, e utiliza um método diferente aliado ao trabalho social. Esta experiência e profissionalismo agregaram muito ao projeto e hoje atrai pessoas de outras cidades em busca da experiência aqui desenvolvida. Hoje as crianças que frequentam o projeto aprendem uma arte e também têm a possibilidade de trabalhar e garantir uma renda pessoal a partir destes conhecimentos.