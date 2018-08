Inscrições com desconto terminam hoje

O desconto será de 25%. Até amanhã a taxa será de R$ 300 para as categorias Mirim e Cadete; e de R$ 900 para Júnior Menor, Novatos, Júnior, Sênior B, Sênior A, Graduados, Super Sênior, F-4 e Shifter. Quem não se inscrever até amanhã terá outra oportunidade a partir do dia 5, na secretaria da prova, mas a taxa passa para R$ 400 para Mirim e Cadete; e de 1.200 para as demais. As inscrições antecipadas podem ser feitas no Kart Clube de Pato Branco, com Mariane, pelo telefone (46) 99933-5318 e pelo e-mail [email protected]

O Paranaense de Kart deste ano terá disputadas nas categorias Mirim, Cadete, Júnior Menor, Júnior, Novatos, Sênior B, Sênior A, Graduados, Super Sênior, F-4 (subdividida em F-4 Graduados e F-4 Sênior), F-4 Super Sênior e Shifter. A promoção e a organização são do Kart Clube de Pato Branco, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA), e apoio das empresas Brandalize Arquitetos Associados, Ônix Tintas Automotiva e Industrial, Farmácia Alternativa, Pablo Racing, Tuboforte Derivados de Cimento, Diário do Sudoeste, TV Sudoeste, Aeroporto Landin, BSD Sistemas de Segurança, Paralego Racing, Ampernet Telecom, Xaxim Recuperadora de Veículos, Meo Kart, Live Well Administradora de Condomínios, Jeferson Correa Consultório Odontológico, A1 Formaturas, Guepardo Importação e Exportação, Bransilos, Hotéis Província, Patão Supermercado, Vitória Materiais de Construção, Sul Pneus, Sementes Guerra e Rádio Itapuã.