Inscrições abertas para o Brasileiro Rotax

Uma das maiores fabricantes de motores de kart do planeta, a Rotax abriu as inscrições para a segunda edição do Campeonato Brasileiro Rotax, que será de 4 a 8 de setembro, no Speed Park, de Birigui, interior de São Paulo. O evento de 2018 traz uma série de novidades, que vão atrair um grande número de participantes, visto que a competição tem um peso importante na decisão das vagas do Rotax Max Challenge Grand Finals 2018, que será realizado pela primeira vez no Brasil. As inscrições podem ser feitas pelo site: www.ems.evanet.at/bra2.