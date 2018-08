Informe da redação do dia 30 de agosto de 2018

Direitos políticos suspensos

O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a condenação do ex-prefeito de Foz do Iguaçu na gestão 2001-2004 Celso Sâmis da Silva. Ele havia sido condenado em ação civil pública ajuizada pela 6ª Promotoria de Justiça de Foz do Iguaçu por terceirização irregular de mão de obra, determinando a suspensão de seus direitos políticos por três anos. Conforme a ação civil, Sâmis contratou em 2003 uma cooperativa para fornecimento de mão de obra, especialmente na área da saúde, o que não é permitido pela legislação, uma vez que as funções contratadas devem ser cumpridas por servidores públicos efetivos.

Outros condenados

Também foram condenados, na ação, a cooperativa, que foi proibida de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por três anos, e o seu responsável, cujos direitos políticos também foram suspensos por três anos.

Eleições 2018

A Acic começou ontem a ouvir candidatos que postulam cadeiras na Assembleia Legislativa do Paraná e à Câmara Federal. Serão seis encontros, sempre às quartas, até 3 de outubro. O início da conversa com o candidato será pontualmente às 7h45, na Sala Paraná.

Ciro vem aí I

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), candidato à Presidência da República, vem ao Paraná neste sábado (1º). O pedetista desembarca na capital às 8h30 e, em seguida deve participar de uma caminhada no Calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro de Curitiba. Depois ele se reúne com trabalhadores e líderes sindicais no Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, no Bairro Água Verde.

Ciro vem aí II

Ainda do sábado Ciro deve ir a Francisco Beltrão, no sudoeste, e no fim da tarde a Londrina, no norte. Em Beltrão ele participa de entrevista coletiva às 13h e encontro com trabalhadores no Centro Comunitário São José. Em Londrina, Ciro deve conceder entrevistas às 17h e, em seguida, participa de reunião com trabalhadores no Sindicato dos Eletricitários.

Cida em Cascavel?

Embora confirmada no convite enviado à imprensa pela assessoria do deputado estadual André Bueno (PSDB), a assessoria da governadora Cida Borghetti (PP) disse ontem que, “se der tempo”, ela chega a Cascavel lá pelas 20h desta quinta-feira.

Cida em Foz

De certo mesmo, é que Cida vai para Foz do Iguaçu hoje, onde tem encontro com o prefeito Chico Brasileiro e com o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, para entrega de títulos de regularização fundiária. Por isso, “se der”, ela vem para Cascavel.

Mudanças em Cascavel

Quem precisa transitar pelas ruas de Cascavel precisa redobrar a atenção. Em função das mudanças no sistema de transporte público, várias ruas estão tendo sentido alterado. Por enquanto, as alterações mais significativas são nas regiões norte e leste da cidade.

Inauguração

Inclusive, hoje o prefeito Leonaldo Paranhos inaugura o primeiro novo terminal de transbordo, na zona leste. É um passo importante para o início do sistema integrado de transporte, cuja principal mudança é a volta dos ônibus na Avenida Brasil, projeto que custou a bagatela de US$ 60 milhões, hoje perto de R$ 248 milhões.

Vai um segundinho aí?

O TSE autorizou os candidatos a presidente a negociarem os segundinhos do seu programa eleitoral, que começa a ser veiculado nesta sexta-feira com governadores e no sábado com presidenciáveis. É que a maioria deles mal terá tempo para falar o nome completo e pode “compensar” entre um programa e outro.