Informe da redação do dia 29 de julho de 2018

Cida em Rondon

A governadora Cida Borghetti estará em Marechal Cândido Rondon neste domingo. Ela prestigia a Festa do Boi no Rolete, evento tradicional e conhecido em todo o País. Cida será recepcionada pelo prefeito Marcio Rauber e pelo vice-prefeito, Ilário Hoffstaetter.

Aval do governo

A disposição da governadora Cida Borghetti fez com que o POD (Programa Oeste em Desenvolvimento) apresentasse sua lista de prioridades para até 2022. Isso porque a região foi ignorada e até prejudicada pelo governo tucano. Presente na reunião de sexta-feira, o secretário estadual do Desenvolvimento, Silvio Barros, declarou que é fundamental o envolvimento do Estado nesse trabalho de encontrar soluções e definir responsabilidades para que seja conquistado aquilo que é importante para o crescimento da região. “Iniciativa como essa merece toda a atenção do poder público”, ainda elogiou.

Jantar com Ratinho

A polêmica em torno do apoio de entidades à candidatura de Ratinho Júnior ao governo do Estado deve ganhar mais um tempero nesta semana. Isso porque estaria sendo organizado sem alarde um jantar com boa parte do PIB paranaense nesta terça-feira, dia 31, em Curitiba, num restaurante que fica na Rua Brigadeiro Franco.

Cardápio

No cardápio, o grupo do comércio, da indústria e de serviços, inclusive representantes de multinacionais, espera ouvir do candidato as principais linhas do seu plano de governo mas, especialmente, quem vai ocupar a Secretaria de Finanças, já que o setor produtivo foi duramente penalizado para tentar cobrir os furos do caixa do Estado.

Beto isolado

A estratégia de Beto Richa em se manter em cima do muro já lhe custou importantes apoios. Dos 17 partidos de sua coligação em 2014, até agora restam três garantidos. Além do seu PSDB, Beto só tem a palavra de PSB e DEM, os quais já confirmaram que, “aconteça o que acontecer”, vão juntos para outubro.

Cima do muro

Beto vem em cima do muro desde o início do ano, quando deixou para a véspera da sua saída confirmar que estava entregando o governo para concorrer ao Senado. Na decisão pesavam o apoio a Cida Borghetti ou a Ratinho Júnior e sua relação cada vez mais estreita com a Justiça. O apoio parece que ainda não decidiu.

Osmar & pedágio

Ao participar do 2º Fórum Gestão Pública, na Faciap, sexta-feira, o pré-candidato do PDT ao governo do Estado, Osmar Dias, garantiu que dará visibilidade à nova licitação do pedágio no Estado: “Não podemos mais permitir que um caminhoneiro vá a Foz do Iguaçu e volte à capital e gaste cerca de R$ 1,4 mil com pedágio porque isso prejudica toda a cadeia produtiva do Estado.”

Osmar & energia

Sobre energia elétrica, Osmar foi categórico ao afirmar que é necessária e urgente a realização de uma política “mais justa, moderna e equilibrada”. “A Copel precisa ser a locomotiva no processo de ampliação da base da matriz energética porque aí, sim, ampliando a matriz, dá para falar em reduzir imposto. Quem falar que é possível é irresponsável. Vou trabalhar para que a Copel seja uma empresa paranaense de verdade e preste serviço e políticas públicas para a população e não para negócios externos”.