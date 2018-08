Informe da redação do dia 29 de agosto de 2018

Azul anuncia início em Toledo

A empresa Azul Linhas Aéreas anunciou ontem que deve iniciar os voos em Toledo dia 5 de dezembro. A informação foi repassada pela própria companhia, que ressaltou que a data só será modificada caso o aeroporto não seja certificado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) até essa data. As obras de adequação do local já foram finalizadas e voos particulares já operam no aeroporto. Além da cidade de Toledo, a companhia pretende inaugurar voos para Pato Branco, Serra Talhada, em Pernambuco, e Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, ainda neste ano.

Ops! TCE corrige

Na sessão dessa terça-feira, a Primeira Câmara do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) julgou procedente recurso interposto pela Câmara de São Miguel do Iguaçu e corrigiu erro contido no Acórdão 1865/18, que havia imputado indevidamente sanções ao vereador Nilton Wernke como se ele fosse presidente do Legislativo em 2014. O ocupante desse cargo naquele ano era o vereador Edson Ferreira.

Diárias

Na decisão original, de 17 de julho, o colegiado julgou irregular a concessão excessiva de diárias pela Câmara em 2014, aplicou multas e determinou a devolução de R$ 165.829 ao cofre municipal pelo então presidente do Legislativo, solidariamente com outros quatro vereadores e quatro servidores comissionados da câmara beneficiados pelas diárias.

Só que...

Com o julgamento dos embargos de declaração ontem, o TCE-PR imputou a responsabilidade de ordenador da despesa a Edson Ferreira, presidente da Câmara naquele ano, retirando a sanção imposta ao vereador Nilton Wernke, que hoje ocupa o cargo de presidente, mas que não exercia essa função em 2014. Ferreira também foi responsabilizado, com Valdecir Teixeira, então controlador interno da Câmara, pelo pagamento de multa, por omissão no controle e na fiscalização das despesas.

O mais eficiente

O TRF4 é o tribunal menos congestionado, mais eficiente e informatizado do Judiciário Federal brasileiro, com os magistrados e servidores mais produtivos, mesmo sendo a corte que recebeu o maior número de casos novos no ano passado. Isso tudo conforme o Relatório Justiça em Números.

O mais rápido?

Justificado agora por que foi criticado pela defesa do ex-presidente Lula pela sua eficiência. Em abril, o TRF4 condenou Lula em segunda instância por corrupção e determinou sua prisão. A Justiça Federal da 4ª Região (TRF4 e JFRS, JFSC e JFPR) tem o segundo menor tempo de tramitação processual. No TRF4, o tempo médio até a decisão de segundo grau é de um ano e cinco meses, um mês a mais em relação ao TRF5. A média nacional de tempo de tramitação no segundo grau é de um ano e 11 meses. Nos processos criminais, o TRF4 é o mais célere: em média 10 meses.

Lula requer direito

E por falar em Lula... Os advogados do candidato Luiz Inácio Lula da Silva apresentaram segunda-feira petição ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para que seja reconhecido o direito do ex-presidente de gravar imagens para exibição na propaganda eleitoral em rádio e TV que começa a ser exibida nesta sexta (31/08).

Guia do Sebrae

Em encontro do G7 segunda-feira com Cida Borghetti, Ratinho Jr. e João Arruda, o Sebrae/PR aproveitou para entregar a eles o Guia do Estado Empreendedor, que traz propostas de ações que beneficiam os pequenos negócios, contribuindo para o desenvolvimento de todo o Paraná.

Votos em trânsito

Curitiba tem o maior número de eleitores em trânsito nestas eleições: 2.408 eleitores solicitaram a transferência temporária do título de eleitor para a capital paranaense. Em segundo lugar está Foz do Iguaçu, que receberá 965 eleitores de outras cidades, seguida de Londrina, com 471 eleitores, Cascavel, com 547, e Maringá, com 456.