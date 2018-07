Informe da redação do dia 27 de julho de 2018

Acic recebe Flávio Arns

Diretores da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) recepcionaram na manhã dessa quinta-feira pré-candidatos a cargos eletivos pela Rede e pelo PPL. O presidente da Acic, Edson José de Vasconcelos, e os diretores Nelson Casarotto e Michel Lopes receberam a visita dos pré-candidatos ao Senado Flávio Arns (Rede), a primeiro suplente ao Senado Vilson Basso (Rede) e a vice-governador Juliano Murbach (PPL). O pré-candidato ao governo do Estado pelo PPL é Jorge Bernardi. O encontro foi acompanhado pelo deputado estadual Márcio Pacheco (PPL). Vilson e Juliano são de Cascavel.

Convenção do PMN

O PMN faz convenção estadual neste sábado (28) em Curitiba e vai confirmar aliança e apoio à reeleição da governadora Cida Borghetti (PP). O presidente do partido, deputado Dr. Batista, adianta que o encontro, a partir das 10h na Sociedade Thalia, vai definir ainda a chapa dos candidatos a deputado federal e a estadual nas eleições de 7 de outubro. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, é um dos principais apoiadores da reeleição de Cida na capital e região metropolitana.

Convenção do PT

O Partido dos Trabalhadores do Paraná realiza neste sábado (28) o Encontro Estadual para Definição das Candidaturas e Tática Eleitoral. Os 300 delegados e delegadas se reunião para aprovar o nome de Dr. Rosinha como candidato ao governo do Estado. O apoio à candidatura de Rosinha foi definido por unanimidade em reunião do Diretório Estadual. Ainda será discutida a vice-candidatura ao governo do Paraná. O evento será no Sintracon (Sindicato dos Trabalhadores da Construção), em Curitiba.

Opções ao Senado

Os delegados e as delegadas também aprovarão um nome para candidatura ao Senado. Três petistas postulam a vaga: a ex-vice-prefeita de Curitiba Mirian Gonçalves, o ex-deputado estadual Elton Welter e o vereador de Maringá Carlos Mariucci. O encontro ainda homologará a chapa de candidaturas a deputado e deputada federal e estadual.

Convenção DC

Também neste sábado, a Democracia Cristã (DC) fará sua convenção nacional, na qual homologará o nome do deputado federal e presidente nacional da legenda, José Maria Eymael, à Presidência da República. O encontro será em São Paulo.

Vazio, não ocioso

O reitor da Unioeste, Paulo Sérgio Wolff, o Cascá, explicou ontem por que foram encontrados 22 leitos “vazios” no HU (Hospital Universitário) de Cascavel, na quarta-feira, por vereadores. Segundo ele, a medida faz parte de procedimentos necessários para internamento no hospital. “Temos um serviço de esterilização e preparo da parte de hotelaria, como troca dos lençóis e uma série de fatores que fazem com que leitos fiquem vazios, mas em processo para utilização”, afirma.

48 horas...

Contudo, a Comissão de Saúde afirmou ter encontrado 22 leitos gerais e seis da recém-inaugurada Ala G2 vazios e ameaçou acionar o Ministério Público caso questionamentos não fossem apresentados. Isso porque, segundo eles, alguns desses leitos estavam ociosos há mais de 48 horas. Em contrapartida, ao menos um paciente já estava 55 dias na UPA Brasília à espera de internamento hospitalar.

Pedradas

Cascá reagiu com pedradas: “Quero deixar claro que o HU é um dos instrumentos da saúde em Cascavel e não acho que seja conveniente colocarmos todos os problemas de saúde nas costas do HU”. O reitor sugere que uma comissão seja definida no sentido de avaliar o futuro da saúde para os próximos dez anos. “Por enquanto estamos conseguindo absorver pacientes como muita dificuldade, mas vai chegar uma hora que vai ter um estrangulamento”, alerta.

***Em audiência pública em Capitão Leônidas Marques, o assessor de Assuntos Fundiários, Hamilton Serighelli, apontou o dedo. ***Disse que a culpa do impasse atual sobre as indenizações é do ex-chefe da Casa Civil Valdir Rossoni, que disse ter tudo sobre controle. ***E agora viram que não tinha.