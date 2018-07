Informe da redação do dia 26 de julho de 2018

(Foto: Divulgação )

Convenção do PP

A presidente do PP do Paraná, deputada Maria Victória (na foto, com Cida), começou a convocar todos os filiados para a convenção estadual no próximo dia 4 de agosto, a partir das 10h, no Espaço Torres em Curitiba. No encontro, serão homologadas a candidatura da governadora Cida Borghetti à reeleição e as coligações partidárias para as eleições majoritárias (Estado e Senado) e proporcionais (deputados estadual e deputado federal). Também serão escolhidos os candidatos aos legislativos estadual e federal e os respectivos números que constarão nas urnas eletrônicas.

Convenção do PPL

Hoje ocorre a convenção do PPL na Câmara de Cascavel, às 19h30. O convite é encaminhado pelo presidente do PPL, Marcio Pacheco, pré-candidato a deputado estadual. Flávio Arns é pré-candidato ao Senado, ao lado de Jorge Bernardi, pré-candidato a governador.

Convenção do PR

Cascavel também será palco da convenção do PR. Será no sábado, às 11h, na sede do partido, na Rua Paranavaí, 860, Bairro Pacaembu. O convite é encaminhado pelo presidente estadual, deputado federal Fernando Giacobo. Na convenção será homologada a aliança e o apoio ao deputado Ratinho Junior (PSD) na disputa ao governo do Estado.

Plano da Faep

A governadora Cida Borghetti recebeu da Faep esta semana o plano-diretor para o agronegócio do Paraná, o qual reúne propostas de interesse dos produtores rurais para o plano de governo estadual. Cida afirmou que a federação tem colaborado muito nas áreas de agricultura, pecuária, inovação e tecnologia e no desenvolvimento do Estado. “Então, quero agradecer por mais essas importantes sugestões, que, com certeza, serão ouvidas. Afinal, o Paraná é 60% agro”, disse Cida.

Governança

O documento tem 44 páginas com sugestões de sindicatos rurais e propostas nas áreas de infraestrutura, meio ambiente, saneamento básico, habitação, rodovias, ferrovias, segurança no campo, entre outras. Uma das demandas é a criação de uma governança ligada diretamente à governadora. “Seria um conselho com todas as entidades do setor produtivo e do governo trabalhando em conjunto para construir um Paraná ainda melhor”, disse o presidente da Faep, Ágide Meneguette.

Encontro de líderes

Além de receber o plano, a governadora também foi convidada a participar do Encontro de Lideranças Sindicais, que vai reunir candidatos ao governo do Estado para discutir propostas na área de agronegócios. O evento será na Faep, no dia 13 de agosto, em Curitiba.

Corrupção

A Divisão de Combate à Corrupção recém-criada pela governadora Cida Borghetti já apresenta resultados. Esta semana, prendeu seis servidores públicos do Estado. A ação policial aconteceu em Curitiba, Colombo, Matinhos, Maringá e Assis Chateaubriand e contou com o apoio da Controladoria-Geral do Estado.

Crimes

A motivação das prisões é por crimes diversos, como tráfico de influência, porte ilegal de arma de uso restrito, atentado violento ao pudor, corrupção passiva e pensão alimentícia. Não foi divulgado o nome dos servidores.

Investigação

O cumprimento das prisões foi feito a partir de um termo de cooperação assinado entre a Controladoria e a Divisão, que permitiu cruzar informações do banco de dados dos servidores públicos do Estado do Paraná com o de mandados de prisão em aberto da Polícia Civil.

A lista

A lista de servidores com mandados de prisão em aberto soma sete, sendo um professor de ensino médio, uma agente educacional, um agente penitenciário, um técnico em enfermagem, um professor contratado por PSS, um policial militar - que já estava detido no Batalhão de Guarda da Polícia Militar do Paraná - e um médico que trabalha no Samu em Maringá. Uma pessoa ainda não foi encontrada pela polícia.

***A campanha à Presidência deve ser bem mais barata este ano. ***Com a proibição das doações de empresas, os candidatos preveem gastar 45% do que apenas Dilma Rousseff gastou quatro anos atrás.