Informe da redação do dia 26 de agosto de 2018

Criança Protegida agora é lei no Paraná

A governadora Cida Borghetti sancionou na sexta-feira (24) a lei que institui no Paraná o programa Criança e Adolescentes Protegidos, que coleta as impressões digitais e emite carteiras de identidade, com uso da biometria, para todas as crianças nascidas no Paraná. Implantado em 2014, em parceria pelo governo do Estado e o Tribunal de Justiça, o programa busca reforçar a cidadania e a segurança de crianças e adolescentes. “Essa é uma forma de dar cidadania e, principalmente, segurança às crianças e aos adolescentes, principalmente em casos de desaparecimento. Agora, como lei, o programa terá mais força para se perpetuar em todo o Estado”, disse a vice-presidente do TJ-PR, desembargadora Lídia Maejima.

Meta alcançada

Quando assumiu o governo, em abril deste ano, a primeira proposta de Cida foi transformar esse programa em lei. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa agora, dia 15 de agosto. “Temos uma atenção prioritária à primeira infância e, devido à importância dessa iniciativa para a proteção da criança e do adolescente, nos esforçamos para torná-la uma política pública de Estado”, afirmou Cida.

No G7

Por falar em Cida... A governadora tem agenda nesta segunda-feira - mas como candidata à reeleição - com o G7, grupo que reúne as maiores entidades do setor produtivo paranaense: Fecomércio, ACP, Faep, Fiep, Fetranspar, Fecopar, Faciap e Sebrae. O encontro com os presidentes dessas entidades será às 9h.

Folha na Caixa

A Prefeitura de Toledo renovou convênio com a Caixa para manter a parceria para administração da folha de pagamento dos servidores públicos municipais. Segundo o secretário da Fazenda, Balnei Rotta, dentro da parceria a Caixa não cobrará tarifa da prefeitura nem dos servidores para disponibilizar mensalmente o vencimento de cada um em suas contas-salário. Além disso, a prefeitura receberá mensalmente a devolução de parte da receita referente às transações bancárias.

Fora dos debates

Líder nas pesquisas no Paraná, Ratinho Jr. (PSD) tem preferido manter distância dos debates e deve evitar todos que for possível. Estratégia que também parece ter sido adotada pelo líder na disputa à Presidência da República (em cenários sem Lula), Jair Bolsonaro (PSL). Quem desprezaria espaço gratuito para aparecer numa campanha tão curta? Quem corre o risco de perder votos.

De olho no cartão

Secretários municipais dispostos a participar das campanhas eleitorais também precisam ficar “atentos” ao cartão-ponto. Não pode distribuir santinhos durante horário de expediente. Está na lei!

Títulos eleitorais

O Paraná é o quinto estado com maior número de e-Títulos emitidos até o dia 21: são 306.784 documentos emitidos. À frente do Paraná, estão São Paulo, com 1.262.559, Minas Gerais, com 339.387, Rio de Janeiro, com 337.483, e Bahia, com 334.433. Mas é importante ressaltar que, proporcionalmente ao eleitorado, o Paraná está à frente de todos esses estados.

Zonas eleitorais

E por falar nisso, é importante o eleitor ficar atento. Com as mudanças das zonas eleitorais no ano passado, no Paraná ao menos 225 mil pessoas votarão em locais diferentes neste ano. Em Cascavel, por exemplo, são cerca de 22 mil eleitores afetados com as mudanças. Para saber se haverá mudança, basta o eleitor consultar no site tre-pr.jus.br, ou ainda ir até o Fórum Eleitoral.

Presidenciável em Cascavel

O MDB traz a Cascavel hoje o candidato à Presidência da República Henrique Meirelles. Com o candidato ao governo do Paraná João Arruda, ele participa de evento às 10h na Asservel. A assessoria do partido garante que o senador Roberto Requião, que sempre criticou Meirelles, também estará no palco.