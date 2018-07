Informe da redação do dia 24 de julho de 2018

Raio-X do setor industrial

Hoje, a partir das 9h, o Sistema Fiep promove um bate-papo com jornalistas na Casa da Indústria de Cascavel. O objetivo é apresentar um panorama geral das indústrias da região. O economista Evânio Felippe vai falar sobre impactos da greve no setor industrial, mercado externo, características da região e divulgar resultados sobre o desempenho do setor e geração de empregos.

Apoio

Em convenção no último sábado, Pros e PMB ratificaram apoio à candidatura de reeleição da governadora do Paraná, Cida Borghetti (PP). A governadora agradeceu o apoio e reafirmou o compromisso de continuar o trabalho voltado aos municípios e às pessoas. “É uma grande honra ser a primeira mulher a governar o Paraná e ter a oportunidade de trabalhar por bandeiras que sempre defendi ao longo de toda a minha trajetória política. Se queremos um Paraná melhor, precisamos de paranaenses melhores. Por isso o meu trabalho é voltado para as pessoas", disse.

Ao governo

No próximo domingo (29), das 9h às 12h, no Hotel Caravelle, em Curitiba, convenção da Rede oficializa a candidatura do ex-vereador Jorge Bernardi ao governo do Estado e a do ex-senador Flavio Arns ao Senado. Com a Rede estão o PPL - que deve indicar para a vaga de vice-governador o advogado e ex-presidente da OAB de Cascavel Juliano Murbach (PPL) - e a Democracia Cristã (DC), o antigo Partido Social Democrata Cristão (PSDC).

Direitos creditórios

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) manteve integralmente e tornou definitiva a determinação para que governador, secretário de Estado da Fazenda e gestores da Companhia Paranaense de Securitização (PRSec) não realizem operações de cessão de direitos creditórios. Vale lembrar que essa companhia foi criada em 2015 e até hoje não funcionou, mas já causou prejuízo milionário nas contas do Estado, detentor de 99% dela.

Prioridades

O POD (Programa Oeste em Desenvolvimento) apresenta nesta sexta-feira (27) as seis prioridades consideradas essenciais para o crescimento do território aos líderes da região. Entre eles, a governadora Cida Borghetti, deputados estaduais, federais, prefeitos, vereadores e empresários, presidentes de cooperativas e das instituições de ensino dos 54 municípios de abrangência do Programa. O encontro será às 10h, na Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel).

Apoio

“Queremos o apoio desses líderes para tirar do papel projetos na área de sanidade animal, infraestrutura e logística, energia, inovação, melhoramento genético e saneamento ambiental”, explicou o presidente do POD, Danilo Vendruscolo. As demandas são resultado de um trabalho que vem sendo desenvolvido na região há cinco anos com a participação de instituições públicas e privadas, incluindo a Itaipu Binacional.

Luto oficial

O governo do Paraná decretou luto oficial de três dias pela morte do deputado estadual Bernardo Ribas Carli, ocorrida na manhã de domingo (22), em um acidente aéreo no município de Paula Freitas. As bandeiras do Estado e do País ficarão a meio mastro no período em todas as repartições públicas.

Nota de Cida

A governadora Cida Borghetti foi ao velório do deputado ontem. Mais cedo, ela divulgou uma nota: “Recebi com profunda tristeza a notícia do acidente do deputado Bernardo Carli. Conhecia o Bernardo desde pequeno, acompanhei o seu nascimento e toda a sua trajetória política, desenvolvida com talento e idealismo. Bernardo já brilhava e iria brilhar muito mais, não tenho dúvidas. Sentirei muito a falta do sorriso contagiante, da alegria e da forma respeitosa como tratava as pessoas ao seu redor. Essa perda prematura é devastadora para todos nós, mas, principalmente, para os seus familiares. Minha solidariedade à família Carli e às famílias dos profissionais que realizavam o voo. Que Deus possa confortá-los nesse momento de dor.”