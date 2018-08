Informe da redação do dia 24 de agosto de 2018

Ameaça em baile de gala

As declarações bombásticas do (agora ex) amigo da família de Beto Richa repercutem como rastilho de pólvora. À Justiça, Maurício Fanini (ex-superintendente da Secretaria de Educação e um dos pivôs do escândalo da Quadro Negro) disse esta semana que foi ameaçado pessoalmente pela ex-primeira-dama Fernanda Richa durante um baile de gala do Dia dos Namorados. Segundo ele, isso teria acontecido pouco depois de ele ter sido preso pela primeira vez, em desdobramentos da Quadro Negro. Diante do temor de que o ex-diretor firmasse um acordo de delação premiada com a Justiça, Fernanda teria mencionado a manutenção da compra do silêncio dele. Em nota, a defesa do casal Richa negou todas as acusações. Você assiste a esse trecho e a outros no site do Jornal O Paraná.

Rodovias vigiadas

A governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti apresentou ontem uma proposta para aumentar a segurança no Estado. Cida afirmou que em sua próxima gestão serão instaladas câmeras de monitoramento em pontos estratégicos das rodovias paranaenses para coibir crimes, auxiliar na identificação de cargas e carros roubados e, ainda, na elucidação de crimes nas rodovias.

Rota do crime

Segundo Cida, o crime trafega pelas rodovias, através de contrabando, tráfico de drogas e carros, cargas e caminhões roubados. “Vamos aumentar a segurança dos motoristas que trafegam pelas estradas do Paraná e inibir a prática desses crimes pelas rodovias do Estado”, declarou em entrevista à Ric TV.

Lava Jato

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, prorrogou por um ano, a partir de 9 de setembro, a força-tarefa Lava Jato em Curitiba. A prorrogação ainda precisa ser referendada pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal.

Força-tarefa

Com a medida, a atual estrutura de 14 procuradores será mantida pelo menos por mais um ano no braço da Procuradoria em Curitiba. A força-tarefa foi criada em 2014 pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Na época, seis procuradores passaram a investigar os fatos iniciais apurados pela Lava Jato.

1.563 anos de prisão

De acordo com a Procuradoria-Geral da República, até julho deste ano foram abertos 1,7 mil procedimentos de investigação e realizadas 844 buscas e apreensões, 210 conduções coercitivas e 104 prisões temporárias. Até o momento, 157 investigados foram condenados. As penas somam 1.563 anos de prisão. Por meio de acordos de delação premiada, foram recuperados R$ 10,3 bilhões desviados dos cofres públicos.

Candidaturas

Até a noite de ontem o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) já havia aprovado o registro de cinco dos 13 candidatos à Presidência da República e seus respectivos vices que pretendem disputar as eleições de outubro.

Quem são

Já foram considerados aptos para disputar o pleito Vera Lúcia (PSTU), Cabo Daciolo (Patriota), Guilherme Boulos (PSOL), João Amoêdo (Novo) e Marina Silva (Rede). De acordo com a lei eleitoral, o TSE tem até dia 17 de setembro prazo para julgar todos os registros.

Na espera

Os demais pedidos de registro serão julgados nas próximas semanas porque esses candidatos foram os últimos a registrar a candidatura. Ainda serão analisados os registros dos candidatos Alvaro Dias (Pode), Ciro Gomes (PDT), Eymael (DC), Geraldo Alckmin (PSDB), Henrique Meirelles (MDB), Jair Bolsonaro (PSL), João Goulart Filho (PPL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Defesa

Ontem a defesa do ex-presidente Lula foi notificada para apresentar a defesa aos mais de 15 pedidos de impugnação. São sete dias, a contar de ontem, para apresentar toda a documentação. Os pedidos afirmam que Lula é ficha-suja por ter sido condenado em segunda instância por corrupção.