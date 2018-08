Informe da redação do dia 21 de agosto de 2018

Mais um cascavelense

Cascavel tem mais um nome na disputa ao Senado. Pelo menos na suplência. O empresário Plínio Destro visitou o prefeito Leonaldo Paranhos e lhe comunicou que é suplente do Professor Oriovisto à vaga do Senado Federal. A visita teve por objetivo preparar a vinda do Professor Oriovisto nos próximos dias a Cascavel, quando apresentará propostas da chapa do Podemos, que tem como candidatos Alvaro Dias à Presidência da República e Ratinho Júnior ao governo do Paraná. Plínio foi vice-prefeito de Cascavel na gestão 1992-1996 do ex-prefeito Fidelcino Tolentino, quando também respondeu pela Secretaria de Indústria e Comércio nos anos de 1993 e 1994; foi presidente da Acic na gestão 1990/1991 e atuou como vice-presidente da Fecomércio e à frente do Sindilojas por vários anos. Atualmente atua no Conselho Majoritário da Acic.

De mal a pior

A avaliação do governo do presidente Michel Temer é positiva para 2,7% dos entrevistados contra 78,3% de avaliação negativa. Para 17,7%, a avaliação é regular, e 1,3% não soube opinar. A aprovação do desempenho pessoal do presidente atinge 6,9% contra 89,6% de desaprovação; 3,5% não sabem opinar. Os dados são da pesquisa MDA/CNT, divulgada ontem.

​Expectativa

Ainda sobre a pesquisa... a expectativa para os próximos seis meses não é muito boa. Sobre emprego, vai melhorar para 19,9%; vai piorar para 30,8%; vai ficar igual para 45,6%. Já a renda mensal vai aumentar para 19,4%; vai diminuir para 17,8%, e vai ficar igual para 58,6%. Na saúde, 18,4% acredita que vai melhorar, enquanto 32,3% apostam na piora. Outros 46,1% acham que vai ficar tudo igual. Para saber mais sobre a pesquisa veja matéria na página 4.

Cassação

A Câmara de Cascavel aprovou a denúncia e a partir de agora a Comissão Processante investiga o pedido de cassação do mandato do vereador Fernando Hallberg (PPL), acusado de improbidade administrativa. a denúncia foi protocolada na última quinta-feira (16) apresentada por Gilson Teixeira dos Santos e Ricardo Bernardi Castilhos.

Quem é quem

Em reunião na tarde de ontem, ficou definido Sidnei Mazutti como presidente; Josué Souza, relator e Serginho Ribeiro como membro da Comissão Processante. Hoje, às 10h, Mazutti receberá a imprensa para informar os próximos passos do trabalho.

Retaliação I

Em um depoimento contundente, Hallberg voltou a atribuir a denúncia a retaliação ao seu trabalho de investigação sobre trabalho clandestino de caçambeiros em Cascavel. E ainda apontou que o caminhão estacionado do lado de fora da Câmara com uma faixa pedindo o fim da corrupção é da mesma pessoa denunciada semana passada em situação ilegal.

Retaliação II

“Fica claro que não houve má-fé e também nenhum dolo ao Poder Público, até porque, sabendo das implicações políticas que as minhas denúncias e meu trabalho de fiscalização têm, tinha consciência de que isso poderia ser usado contra mim politicamente”.

Testemunhas

Fernando Hallberg antecipou que pretende convocar o prefeito Leonaldo Paranhos entre suas testemunhas. Isso porque ele teria comunicado o prefeito tão logo soube da publicação do Município veiculada na revista Aldeia, alvo do calo no sapato de Hallberg.

Quem lembra

O ex-deputado André Vargas foi político influente no Paraná. Tanto que quase conseguiu eleger Gleisi Hoffmann governadora. Pouco antes das eleições, a cada dele caiu, e a da senadora tanbém.

Expectativa

Sai nesta quarta-feira a primeira rodada de pesquisas do Ibope para a eleição paranaense. Além de avaliar a corrida pelo governo do Estado, o levantamento trará também pela primeira vez dados para o Senado. A pesquisa para o Senado é importante porque, até agora, todos os levantamentos feitos no Estado sobre essa disputa foram barrados no TRE. Pela primeira vez o paranaense saberá se Roberto Requião (MDB) e Beto Richa (PSDB) confirmam o favoritismo ou se algum dos outros candidatos pode ganhar deles.