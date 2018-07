Informe da redação do dia 20 de julho de 2018

TJ condena Requião por ataques

A 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça concluiu ontem uma ação por danos morais proposta pelo ex-governador Beto Richa e seu irmão Pepe Richa contra o senador Roberto Requião. Os três desembargadores da Câmara reformaram a sentença de primeiro grau que inocentava Requião e o condenaram a pagar indenização de R$ 40 mil por agressões verbais promovidas na Escola de Governo na TV Educativa em 13 de fevereiro de 2007, quando Richa era prefeito de Curitiba e Requião recém-reeleito governador. A relatora do caso foi a desembargadora Vilma Rezende. E o advogado da ação é José Cid Campelo Filho.

E essa agora

Esta deu no blog do Rogério Galindo: O PMDB paranaense mandou tirar a poeira de Maurício Requião, irmão do senador Roberto. Ele é oficialmente o novo pré-candidato do partido; ou, pelo menos, é o que os peemedebistas andam dizendo por aí. Maurício seria a mais nova arma de pressão contra Osmar Dias (PDT), uma tentativa final de fazer com que ele se decida de vez por uma coligação com os Requião.

Estratégia

Na chapa improvisada pelo clã, Maurício seria o candidato ao governo e Anibelli Filho, pai do atual deputado estadual Anibelli Neto, seria o candidato ao Senado. Difícil acreditar que vingue.

Meirelles em Curitiba

O presidenciável Henrique Meirelles (MDB) conversa com empresários nesta segunda-feira, 21, na Associação Comercial do Paraná em Curitiba. O encontro - a partir das 14h na sede da ACP, na Rua XV de Novembro, 621 - vai reunir ainda deputados e líderes do MDB do Paraná.

Vote Certo

Oficialmente lançada dia 23 de junho em Assis Chateaubriand, a campanha Vote Certo da Caciopar começa na prática nesta sexta-feira. Todos os materiais produzidos para reforçar a mensagem central da ação estarão disponíveis às 46 associações comerciais que integram a Caciopar. As peças serão empregadas em âmbito estadual pela Faciap, a federação que representa 12 coordenadorias regionais do Paraná.

Objetivo

A finalidade da campanha é chamar a atenção do eleitor para a importância do voto. É um convite para que ele reflita antes de definir em quem votar. Alguns questionamentos básicos são apresentados nas peças para que o eleitor reflita sobre aspectos que o bom candidato deve reunir. A mensagem central é que o voto é um fator determinante para a construção de um novo País, por isso ele deve ser dado a pessoas não envolvidas em corrupção e que não façam promessas fantasiosas. E também orienta para que não se venda o voto sob hipótese alguma.

Cem melhores

As Universidades Estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM) e de Ponta Grossa (UEPG) estão entre as 100 melhores da América Latina, segundo o “Latin America University Rankings 2018” da revista inglesa Times Higher Education, divulgado na quarta-feira (18). A UEL figura entre as 50 melhores universidades da América Latina e entre as 25 melhores do Brasil, se destacando nas avaliações de pesquisa e ensino. A UEM ficou na 71ª posição, e 30ª entre as brasileiras. A UEPG é a 33ª do Brasil e entre as 100 mais bem classificadas da América Latina. A Unioeste é a 129ª do ranking.

Licitação anulada

O TCE-PR encontrou irregularidades no pregão presencial 1/2018 da Câmara de Vereadores para serviços de tecnologia da informação e mandou parar tudo. Os motivos foram a mudança nas condições de participação dos licitantes a menos de um dia da abertura do certame e a ausência de descrição mínima dos serviços. Além disso, o presidente do Legislativo, vereador Paulo Júlio Vasatta, foi multado.

Insistência

Detalhe: a licitação havia sido suspensa dia 8 de março, mas o Legislativo reabriu o pregão e no dia 21 do mesmo mês a empresa IPM venceu a concorrência para fornecer sistema informatizado de gestão, incluindo serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico.