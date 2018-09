Informe da redação do dia 1º de setembro de 2018

Sem greve nos bancos

A greve dos bancários é quase que rotina todos os anos. Só que neste ano ela não vai acontecer. Em assembleia realizada na noite de quinta-feira (30), no auditório do Colégio Eleodoro Ébano Pereira, a categoria aprovou a proposta patronal, negociada entre a Contec (Confederação Nacional dos Bancários) e a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos). A proposta dos bancos prevê reajuste salarial de 5%, proporcionando aumento real de 1,18% sobre uma inflação do INPC projetada em 3,78%, e garantia de manutenção de todos os direitos previstos na CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), válida para os empregados de bancos públicos e privados. Com a aprovação da assembleia, a primeira parcela da PLR será paga em 20 de setembro.

Semana da Pátria

Passado um ano da polêmica sobre a pintura da Praça do Migrante, as rampas continuam verde e amarelo e Cascavel volta a comemorar mais uma semana da pátria. A abertura será hoje, às 9h30, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, com recepção do fogo simbólico, acendimento da pira e hasteamento das bandeiras. A programação segue até 7 de setembro, culminando com o desfile cívico-escolar-militar que este ano celebra os 196 anos de Independência do Brasil. Neste ano, 50 organizações se inscreveram para o desfile, que contará com 98 pelotões e pelo menos 11 mil pessoas desfilando na Avenida Brasil.

Eleitor fantasma?

A CNM (Confederação Nacional dos Municípios) identificou - baseada na estimativa populacional do IBGE divulgada esta semana - que em 308 cidades do Brasil o número de eleitores é maior que o de habitantes. Metade dos municípios onde ocorre a inversão está em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e em Goiás e todos são de pequeno porte.

No País

Em todo o País, estão aptos para votar 146,8 milhões de eleitores, o que corresponde a 70,4% da população brasileira, de 208,5 milhões. Os menores colégios eleitorais do país estão em cidades com menos ou pouco mais de mil habitantes.

Quem são

O município com menor número de eleitores é também o menor do País em habitantes: Serra da Saudade (MG), com 941 eleitores e 786 habitantes. A maior diferença entre o eleitorado e a população residente ocorre em Canaã dos Carajás (Pará). A cidade tem 3.805 eleitores a mais que habitantes. Em Severino Melo (RN), Cumaru (PE) e Maetinga (BA), a disparidade entre eleitores e residentes também é maior do que 3,2 mil.

Ao contrário

Já em relação aos municípios que têm menos eleitores entre os habitantes, Balbinos (SP) é o primeira do ranking, com 5.532 habitantes e eleitorado de apenas 1.488. Em seguida, a proporção de eleitores em relação ao número de habitantes abaixo de 30% ocorre em cidades do interior do Pará: Água Azul do Norte, São Félix do Xingu e Ulianópolis.

Curiosidade

Tanto o candidato Carlos Ratinho (PSD) como João Arruda (MDB) não levaram muito a sério a redução do número de filhos por casais, como apontam as pesquisas do IBGE. Juntos, eles têm sete herdeiros: João tem quatro filhos e Ratinho três. E olhem que ainda são jovens.

“Preso tem que trabalhar”

O advogado Ogier Buchi, candidato a governo do Paraná pela coligação Pátria Brasil (PSL-Patriota-PTC), defendeu nessa sexta-feira a privatização dos presídios e, segundo ele, “preso tem que trabalhar”, disse em a entrevista na Rádio Jovem Pan e a RIC TV. “Comigo, preso vai trabalhar. Vai receber o tratamento adequado, obviamente, mas o preso tem que trabalhar, tem que pagar sua pena. Não posso aceitar que o pai de família tenha que comer marmita fria e o preso tenha visita íntima afetiva”, disse.