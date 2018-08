Informe da redação do dia 1º de Agosto de 2018

(Foto: Divulgação )

Adeus a Hélio Bicudo

Diversas entidades empresariais e políticas emitiram nota de pesar pelo falecimento do jurista Hélio Bicudo, 96 anos, ontem, em São Paulo. Bicudo teve intensa atuação na defesa dos Direitos Humanos e na luta pela democracia e ética na política. Reconhecido internacionalmente ao condenar integrantes do Esquadrão da Morte, organização paramilitar dos anos 1970, trabalhou por anos a fio no combate a atividades criminosas cometidas por policiais. Bicudo também foi um dos signatários da Carta aos Brasileiros, documento assinado por juristas e intelectuais em defesa do Estado de Direito e com críticas contundentes ao arbítrio da ditadura militar instalada no País em 1964.

“Pai” do PT

Na vida política, Hélio Bicudo fundou o Partido dos Trabalhadores (PT) e, após os escândalos de corrupção, deixou a coligação por conflitos éticos e morais. Foi um dos grandes protagonistas do impeachment da então Presidente da República, Dilma Rousseff, em 2015.

Sigilo total

Os articuladores da campanha de Cida Borghetti (PP) guardam debaixo de sete chaves os nomes propensos a ocupar o lugar de vice na pré-candidatura ao governo do Estado. Os políticos aptos a esse cargo são discutidos em sigilo e ninguém fala nada antes da convenção que será sábado, em Curitiba.

PSB indica apoio

Em convenção na noite de segunda-feira (30), o PSB indicou o apoio à reeleição da governadora Cida e aos senadores Beto Richa (PSDB) e Alex Canziani (PTB). Apesar de a decisão ter sido transferida para a executiva, o clima era de apoio aos três candidatos que compareceram e discursaram durante a convenção.

Quinto partido

Se a executiva confirmar a decisão, será a quinta legenda a declarar apoio à pré-candidatura de Cida Borghetti. Pros, PMB, PTC e PMN também já confirmaram adesão à candidatura de Cida.

Convenção do Podemos

A Convenção Nacional do partido Podemos será realizada sábado (4), às 9h, no Paraná Clube, na Avenida Presidente Kennedy, 2.377, em Curitiba. Serão lançadas oficialmente as candidaturas do partido a deputado estadual e deputado federal e as candidaturas do Professor Oriovisto Guimarães ao Senado Federal e a de Alvaro Dias à Presidência da República.

Em Cascavel

Por falar em Oriovisto, hoje o professor e um dos fundadores do Grupo Positivo está em Cascavel. Ele cumpre pauta na imprensa, inclusive no Jornal O Paraná, onde confere entrevista ao vivo à tarde, e à noite, às 19h30, participa de encontro na Associação Médica de Cascavel, onde falará sobre sua trajetória profissional e as motivações que o levam a entrar no cenário político.

Contra as fakes I

O deputado estadual Ratinho Júnior (PSD), pré-candidato ao governo do Paraná, criou um grupo de trabalho dedicado ao combate às fake news. Serão vários especialistas, com formação jurídica, na área de Tecnologia da Informação e na área de Comunicação que vão se dedicar ao combate de informações falsas disseminadas na internet.

Contra as fakes II

O grupo será coordenado pelo advogado especialista em direito digital, Helio Camargo de Abreu e pelo advogado eleitoralista Gustavo Bonini Guedes. A equipe reúne ainda peritos forenses digitais e especialistas em marketing digital.

Devolve e tira

Uma decisão do desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado, do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), determina que o inquérito que investiga o suposto pagamento via caixa dois de R$ 2,5 milhões da Odebrecht ao ex-governador Beto Richa (PSDB) seja conduzido sob fiscalização da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba, e não da 13ª Vara Federal de Curitiba, na qual atua o juiz federal Sergio Moro. A decisão foi dada na segunda-feira.