Informe da redação do dia 15 de julho de 2018

Eleições 2018

O primeiro debate de TV entre candidatos ao governo do Paraná já tem data. Será no dia 16 de agosto, às 22h, na TV Band Curitiba. As empresas, tanto emissoras de rádio e TV, quanto canais na internet, são obrigadas a convidar para debates eleitorais os concorrentes com representação de pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional.

Amoêdo de volta

O Núcleo do Partido Novo de Cascavel ajustou detalhes da visita de João Amoêdo à região oeste do Paraná. Amoêdo é o pré-candidato do partido à Presidência da República e tem sua vinda a Cascavel e a Foz do Iguaçu programada para o início de agosto. A agenda na Capital do Oeste prevê palestra e gravação de entrevistas para a imprensa local.

Convenção

O MDB alterou a data da convenção nacional para o dia 2 de agosto. Já a convenção estadual continua mantida para o dia 21 de julho, mesma data do PSD de Ratinho Jr.

Fim da polêmica

O Canil da Guarda Municipal rendeu acalorados debates nos últimos dias em Toledo, tanto nas redes sociais quanto no plenário da Câmara. A discussão era em torno do possível fechamento do Canil e doação dos cães. Chegou ao ponde de o vereador Leoclides Bisognin se propor a bancar os cães para que não fossem doados para adoção.

Resultado

A discussão rendeu resultado positivo. Tanto que, em coletiva, o secretário de Segurança e Trânsito de Toledo, João Vianei Crespão, apresentou os custos do Canil Municipal e anunciou os novos integrantes. Ou seja: ninguém será doado! O Canil tem por finalidade possibilitar a complementação das atividades de proteção dos bens, serviços e instalações do Município, de fiscalização do trânsito e de apoio às operações dos órgãos de segurança pública, mediante o emprego de cães.

Quanto custa

Para manter três guardas no Canil Municipal, neste ano a folha de pagamento dos profissionais soma R$ 47.449,21 de janeiro a junho. Já o valor gasto para a manutenção de uma viatura exclusiva do Canil foi de R$ 3.934,86 em 2018. O gasto com ração é de R$ 5.010 este ano. A média mensal de gastos com o Canil é R$ 8.766,94, sendo o custo com salários (R$ 7.276,35), com viaturas (R$ 587) e com ração (R$ 903,94).

Comissionados

O governo do Paraná tem o menor índice de servidores em cargos em comissão do Brasil. No Estado, o número de funcionários em funções de livre nomeação equivale a 1,35% do total do funcionalismo. O levantamento faz parte da pesquisa Perfil dos Estados Brasileiros 2017, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O estudo foi divulgado no último dia 5 de julho.

Em números

O Estado do Paraná, mostra a pesquisa, tem 188 mil servidores ativos e, desse total, 2.531 são comissionados. Os dados abrangem órgãos públicos da administração direta, administração indireta, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas.

No País

De acordo com o IBGE, a estrutura do governo paranaense é a quinta do Brasil com menor número de servidores em cargos em comissão. Na administração direta, que abrange as secretarias estaduais, o número de comissionados equivale a 1% do total do quadro de servidores. O levantamento também mostra que, entre todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, somente Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm menos de 2% de seus servidores lotados em cargos comissionados.

Cascavel e seus animais

Talvez por ter nome de cobra, volta e meia Cascavel ganha o noticiário nacional por suas histórias com animais. Só o Lago Municipal já foi fechado por três deles: macacos com suspeita de febre amarela, crocodilo que fugiu do Zoológico e agora onças pardas.