Informe da redação do dia 12 de setembro de 2018

Chicote e sutileza

Foram inúmeras as manifestações ontem sobre a prisão do ex-governador Beto Richa. A governadora Cida Borghetti fez questão de divulgar nota oficial na qual afirma que cada um responde pelos seus atos, que não compactua com corrupção e que inclusive já havia trocado todas as direções das autarquias, especialmente do DER. Já Ratinho Jr, que foi secretário do Desenvolvimento Urbano nas duas gestões de Beto Richa no governo do Estado, foi mais sutil: “O ocupante de cargo público tem que ser responsabilizado por seus atos. Quem fez coisa errada tem que ser punido. A Justiça está atuando com isenção e é isso que nós esperamos”, disse, sem citar nomes.

Chicote e chicoteado

João Arruda também aproveitou a deixa para criticar Beto, dizendo que “é triste ver o Paraná no noticiário policial”. Já Dr. Rosinha chamou a situação de “um escândalo” e ainda deu uma chicotada no próprio Arruda, lembrando que o empresário Joel Malucelli, também alvo da operação, é sogro de João Arruda.

Caiu a casa

Em Rolândia a casa também caiu. Nesta semana os núcleos de Londrina do Gaeco e do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa) cumpriram decisão do Tribunal de Justiça de afastar o prefeito de Rolândia, Luiz Francisconi Neto (PSDB), mais cinco secretários municipais, chefe do gabinete, dois procuradores e um servidor. Foi a força da Operação Patrocínio, que investiga direcionamento de contratações, modificações de contratos, falsificações de notas e superfaturamento de serviços.

Só um susto I

Com frases pausadas e bom vocabulário, Adélio Bispo de Oliveira depôs à Justiça sobre a agressão a Jair Bolsonaro na última quinta-feira (6) em Juiz de Fora (MG). Ele disse que "pretendia dar pelo menos uma resposta, um susto" ao candidato do PSL à Presidência.

Só um susto II

“Eu, como milhões de pessoas, pelos discursos da pessoa referida [Jair Bolsonaro], me sinto ameaçado literalmente, como tantos milhões de pessoas. Aquela certeza de que cedo ou tarde ele vai cumprir aquilo que está prometendo tão veementemente pelo país todo, contra pessoas como eu exatamente”, disse Adélio.

Compra polêmica

A Prefeitura de Palotina abriu novo pregão para a compra de veículo oficial ao chefe do Executivo. Esta é a terceira vez que o processo é aberto. Ele foi cancelado nas outras vezes devido a questionamentos do Observatório Social e de vereadores sobre o valor: mais de R$ 163 mil. O Observatório Social chegou a listar opções mais baratas e de segurança similar, mas foi ignorado.

Nova data

A reunião entre representantes da Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas Hidroelétricas e dos municípios lindeiros com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) foi transferida de ontem para 10 de outubro. Isso porque os representantes dos municípios querem a presença do diretor-geral da Aneel, André Pepitone da Nóbrega, na reunião, o qual só tem agenda no dia 10.

Condenado

O ex-vereador Julio Cesar Leme da Silva foi condenado pela Justiça a devolver R$ 143,1 mil, corrigidos, à Câmara de Cascavel referente a gratificação que teria recebido irregularmente enquanto presidiu a casa de leis, entre maio de 2007 e dezembro de 2008. O valor inclui multa.

Radares

Em Foz do Iguaçu, os vereadores querem informações sobre a situação dos radares fixos de controle de velocidade, das lombadas eletrônicas e dos registradores de avanço de sinal vermelho. A justificativa é de que muitos instrumentos estão sem funcionar já há algum tempo.

***A delação do ex-diretor do DER Nelson Leal foi um dos principais combustíveis para a explosão de ontem. ***Além, é claro, da gravação de Deonilson Rodo sobre os acertos para que a Odebrecht ganhasse a licitação da PR-323. **Nitroglicerina pura!