Informe da redação do dia 12 de agosto de 2018

Novo delegado do Nucria

O compromisso do Município de Cascavel de continuar cumprindo a parcela que lhe compete para garantir segurança pública à população com o Estado e a União voltou a ser reafirmado na noite de sexta-feira (10) pelo prefeito Leonaldo Paranhos ao prestigiar a posse do novo delegado do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) de Cascavel, Rogerson Luiz Ribas Salgado, que deixou a unidade de Corbélia e assumiu o cargo que era acumulado pela delegada Raíssa de Vargas Scariot e que agora passa a dirigir exclusivamente a Delegacia da Mulher. O prefeito recepcionou o secretário de Estado da Segurança, Júlio Reis, e demais autoridades civis e militares que também enfatizaram a importância da soma de esforços conjuntos entre os poderes, e a sensibilidade que o tema requer, principalmente no que tange à atenção aos vulneráveis. Na foto, Rogerson, Paranhos e Júlio.

Ilegal I

O juiz eleitoral Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, do TRE (Tribunal Regional Eleitoral), mandou o candidato Ratinho Junior (PSD) e o Facebook retirarem em 24 horas (a partir de sexta-feira) um vídeo postado em vários perfis da rede social. O juiz entendeu que a peça se configura como "propaganda antecipada e ilegal" e ainda arbitrou multa diária de R$ 50 mil em caso de desobediência da decisão.

Ilegal II

A Justiça Eleitoral acatou pedido de liminar, com mandado de segurança, contra o PSD e o candidato Ratinho Junior. "Sabemos que, em matéria eleitoral, há prejuízos de efeitos rápidos nas ações dos infratores da lei. O Estado deve agir rápido, sob pena de perda da eficácia da medida ou de prejuízo irreparável ao prejudicado", disse o juiz Antonio Neto, ao conceder a liminar.

Multa

O juiz Antonio Neto mandou ainda intimar o Facebook por email para que retire do ar o vídeo postado em quatro URL (endereço eletrônico) na rede social, no 24 horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 50 mil. Ele também determina que o candidato e o partido "se abstenham de republicar os vídeos impugnados, por qualquer meio (redes sociais, whatsapp ou qualquer outro), sob pena de multa de R$ 50 mil por descumprimento".

Pedido de voto

Na ação pleiteada no TRE, os Progressistas alegam que o vídeo divulgado por Ratinho Junior e o PSD nas redes sociais e whatsapp, com divulgação do número do candidato, somado ao conteúdo da fala exposta no vídeo - "caracteriza claro pedido de voto de forma explícita".

Deu no Pitoco

O Pitoco dessa semana trouxe uma nota para deixar muita gente abelhuda. Diz que um repórter da Veja andou fuçando em contratos que empregam terceirizados na Câmara dos Deputados e chegou a Cascavel. Ele estava atrás de uma foto na qual está o deputado Fernando Giacobo, que é primeiro-secretário da Câmara, “uma espécie de ‘prefeitão’ do Legislativo”, qualifica o informativo.

Interessados

Ao menos no Paraná, as pessoas andam interessadas com a corrida eleitoral. Foi em Curitiba e região metropolitana que o debate dos presidenciáveis que a Band TV levou ar na noite de quinta-feira (9) que os índices de audiência bateram recorde em relação às demais capitais.

Ibope

Dados do Ibope mostram que o pico bateu em 123 pontos, o que equivale a 369 mil telespectadores ligados ao mesmo tempo, durante 43 minutos sucessivos. Na média, a audiência em Curitiba ficou em 78 pontos (cada ponto equivale a 30 mil telespectadores). O 2º lugar ficou com o Distrito Federal, seguindo-se São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Oxalá o debate desta quinta tenha ainda mais audiência, pois é o futuro do Paraná em jogo.