Informe da redação do dia 11 de setembro de 2018

Gestão plena

Nesta quarta-feira (12), às 19h, no plenário da Câmara de Cascavel, a Comissão de Saúde e Assistência Social conduz audiência pública sobre a adesão à gestão plena de saúde no Município. A mudança implica ao Município a administração de todo o sistema de saúde, inclusive os internamentos hospitalares. Cascavel é único município do Paraná de grande porte que ainda não aderiu a esse modelo de gerenciamento.

Saúde estadual

Nesta terça-feira (11), a partir das 14h, os quatro candidatos ao governo do Estado mais bem colocados nas pesquisas de intenção de votos vão conhecer as principais demandas dos hospitais filantrópicos do Paraná. Cida Borghetti (PP), Dr. Rosinha (PT), João Arruda (MDB) e Ratinho Junior (PSD) já confirmaram presença no evento organizado pela Femipa (Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná), que marca a entrega do Caderno de Propostas produzido pela entidade.

Demandas

As demandas elaboradas pela Femipa passam por questões como garantia de pagamento pelos serviços prestados, melhorias nas opções de financiamento, capacitação dos profissionais, entre outros assuntos. O documento traz ainda uma carta aberta aos candidatos à Presidência da República assinada pelo presidente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB), Edson Rogatti, que destaca a importância das instituições de saúde filantrópicas para o Brasil e as principais reivindicações do segmento.

Nova pesquisa

Contratada pelo Correio Paranaense, a Tonkovicth Pesquisas/Arbeit Pesquisas registrou nova pesquisa no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para governador e senador do Paraná. O levantamento termina nesta terça-feira e está apto para ser divulgado amanhã. São entrevistados 1,5 mil eleitores.

Compliance

O candidato ao governo do Estado pelo MDB, João Arruda, registrou em cartório na manhã dessa segunda-feira (10), em Curitiba, um código de compliance. O documento estabelece um código de conduta ética e moral para evitar problemas na campanha eleitoral. O objetivo é combater a corrupção através da prevenção.

Inédito

Trata-se do primeiro documento sobre esse assunto registrado em cartório para uma campanha política no País. O candidato afirma que o comportamento durante a campanha indica como será a gestão do candidato quando eleito: “Precisamos de uma nova cultura de boas práticas nas campanhas eleitorais. A raiz da corrupção, muitas vezes, está no período eleitoral. Precisamos mudar a legislação e exigir que todas as campanhas eleitorais do país tenham um procedimento de compliance”, definiu.

O que diz

Entre os compromissos descritos no código estão: não tolerar suborno e corrupção; relatar condutas irregulares; garantir um ambiente livre de assédio; comprometimento em proteger o meio ambiente, entre outras práticas. Esse conjunto de ações tem o objetivo de garantir lisura e transparência necessárias para uma campanha eleitoral baseada no respeito ao eleitor.

Cibercrimes

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) registrou ontem Boletim de Ocorrência no Núcleo de Combate aos Cibercrimes da Polícia Civil contra os responsáveis pelo site www.leilaofederal.gov que está utilizando indevidamente o nome e a logo do órgão de controle externo paranaense. O TCE orienta que eventuais lesados pelo site registrem boletins de ocorrência no Núcleo, que fica na Rua José Loureiro, 376, em Curitiba. O telefone é (41) 3321-1900.

General Mourão

O candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência da República, general Hamilton Mourão, chega hoje a Cascavel. Ele cumpre agenda na cidade nesta terça e na quarta-feira.

***A Comissão Processante da Câmara de Cascavel decidiu pelo arquivamento do pedido de cassação do mandato do vereador Fernando Hallberg. ***Agora, cabe ao restante dos vereadores decidir se acata ou não o parecer.