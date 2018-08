Informe da redação do dia 11 de agosto de 2018

Fozhabita

Vereadores de Foz do Iguaçu rejeitaram o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação contrário a um projeto do vereador Beni Rodrigues que prevê desconto na dívida que moradores possuem com Fozhabita em percentual progressivo de até 80%. A proposição altera dispositivos na lei que institui descontos progressivos sobre o valor de venda dos lotes não edificados de propriedade do Município e das unidades habitacionais destinadas à população de baixa renda. Com a rejeição do parecer, o projeto segue tramitando na Casa de Leis.

8 pontos no Ibope

O primeiro debate entre presidenciáveis realizado na noite de quinta-feira pela Band alcançou 8 pontos no Ibope, com média de 6,2. Foram dez minutos em segundo lugar (da 0h40 à 0h50). Na média do horário, a Band ficou em terceiro no ranking das emissoras.

Recorde

Já nas redes sociais, o evento bateu recorde de visualizações de lives no YouTube no Brasil, com a marca de 390 mil visualizações simultâneas no canal de jornalismo da emissora.

Despercebido

Depois de mandar uma carta à Band pela sua ausência no debate de quinta, o ex-presidente Lula passou despercebido. Foi citado uma única vez por Guilherme Boulo e só! Há quem diga que a negativa do TRF4 de autorizar sua participação no debate é um sinal mais do que claro que Lula está inelegível e que vai ter de abrir mão da disputa, caso queira ver o PT nas urnas dia 7 de outubro.

Insistência

Apesar disso, o PT promete insistir na participação de Lula nos debates: “Não vamos abrir mão do Lula porque o povo não abriu mão dele”, disse Fernando Haddad, o “plano B” do partido. Agora, ninguém mais tem certeza se Lula quer ir aos debates para participar da campanha ou é só uma estratégia para conseguir sair da cadeia, onde está desde 7 de abril.

Itaipu e Faep

O presidente da Itaipu Binacional, Marcos Vitório Stamm, visitou a sede da Faep (Federação da Agricultura do Estado do Paraná) esta semana, em Curitiba, para tratar sobre a importância do agronegócio para a economia do Estado, sobretudo no oeste, onde fica a usina. A conversa com Ágide Meneguette abordou ainda o crescente uso de biodigestores para a geração de energia limpa na região, transformando um passivo ambiental (dejetos de animais) em ativos como eletricidade e biofertilizante.

Licitação anulada

Após o TCE-PR comprovar falta de clareza e de estimativa de custos unitários, além de exigências indevidas que poderiam comprometer a competitividade do certame, a Prefeitura de Catanduvas anulou a licitação para a coleta de lixo. O Tribunal alertou para possíveis prejuízos. O pregão no valor de R$ 660 mil tinha o objetivo de contratar empresa para a prestação dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos.

Fundo eleitoral I

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) já depositou R$ 704 milhões do fundo eleitoral nas contas dos partidos. Até ontem, 12 apresentaram a documentação e tiveram recursos liberados. Outros oito estão em fase final de análise e aguardam o despacho do presidente da Corte, Luiz Fux.

Fundo eleitoral II

A cinco dias do prazo para o início das campanhas, oito legendas nem sequer apresentaram a documentação detalhando como será feita a divisão dos valores. Entre elas estão o PT, o PCdoB e o PDT. O restante dos 35 partidos está em fase de diligências. Isso acontece quando há dúvidas ou inconsistências na documentação ou nos critérios estabelecidos para a divisão do fundo.

Carta do Sudoeste

A Amsop (Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná) e demais entidades da região adiaram a data de entrega da Carta do Sudoeste aos candidatos ao governo do Estado. A nova data ainda não foi agendada.