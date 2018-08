Informe da redação do dia 08 de agosto de 2018

Frente Nacional de Prefeitos

“A empresa aérea Azul reafirma seu compromisso com Toledo”, garante o prefeito Lucio de Marchi, que, nesta quarta-feira, participa de evento promovido pela empresa em Campinas (SP). A reunião sobre a expansão da malha aérea da Azul será o tema da Frente Nacional de Prefeitos. O evento será na Universidade da Azul Linhas Aéreas (UniAzul) e abrange gestores de 26 municípios brasileiros.

Exigências

“Nossa equipe está empenhada desde o início do ano passado para cumprir todas as exigências da Anac que viabilizem o retorno dos voos comerciais para Toledo. Todas as diligências solicitadas já foram equacionadas, desde o recapeamento da pista, a pintura, a cerca, o taxiamento, foi uma verdadeira maratona. Estamos prontos, após a vistoria da Anac, para receber os voos da Azul em nosso aeroporto. Já protocolamos a documentação necessária, então isso pode acontecer a qualquer momento”, salientou Lúcio de Marchi.

Plano Aeroviário

O prefeito destacou ainda que, “mais importante do que a infraestrutura viabilizada, foi a inserção de Toledo no Plano Aeroviário do Estado do Paraná. Essa foi uma das nossas maiores conquistas junto ao governo do Estado, pois não tínhamos como funcionar as aeronaves se não fosse esse Plano”, reforçou Lucio.

Presidenciável no oeste

O pré-candidato do Novo à Presidência da República, João Amoêdo, vem ao Paraná divulgar as ideias de liberdade individual e econômica, integridade, redução da carga tributária e redução dos privilégios da classe política. Amoêdo, que já esteve em Maringá, Londrina, e recentemente em Curitiba, apresentará desta vez em Cascavel e Foz do Iguaçu suas principais propostas para enfrentar os desafios do País.

Datas

Em Foz do Iguaçu, o compromisso de Amoêdo será dia 14, às 9h, quando fala sobre “Construindo um Novo Brasil”, no Câmpus Boulevard do Colégio Bertoni. Um dia antes, na segunda-feira, o presidenciável apresenta sua palestra às 19h na Univel.

Canais de denúncia I

Cerca de 8 milhões de eleitores em todo o Paraná irão às urnas no dia 7 de outubro para votar nos candidatos a presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal e estadual. Com 5,4% dos eleitores do País, o Paraná permanece como o sexto maior colégio eleitoral.

Canais de denúncia II

Para esclarecer dúvidas de cidadãos, candidatos e jornalistas acerca das eleições, o Ministério Público do Paraná preparou um site com várias orientações. Dentre os assuntos abordados estão as condutas permitidas e proibidas na propaganda eleitoral, os crimes, como compra de votos, boca de urna e “chuva de santinhos”, as punições previstas para cada um deles e explicações sobre como denunciá-los.

Imóvel à Unila

A Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana) deve receber um terreno na área da antiga Escola Santo Rafagnin, no Bairro Parque Presidente, em Foz do Iguaçu. O Projeto de Lei 75/2018, que trata da cessão do terreno para a universidade, está tramitando nas Comissões da Câmara de Vereadores. Ele foi lido em sessão extraordinária dessa terça-feira e encaminhado para parecer.

Política na Acic

O advogado e cientista político Marcelo Navarro é o convidado especial da diretoria para o encontro empresarial da Acic da noite desta quinta-feira, 9, em Cascavel. Navarro vai falar sobre Panorama Geral da Política Moderna, tema considerado dos mais pertinentes diante do início de mais uma campanha que elegerá em outubro nomes aos mais importantes cargos eletivos dos estados e do País. A reunião tem início às 18h30, na Sala Paraná.

Maior em 29 anos

As convenções partidárias confirmaram 13 candidatos à Presidência da República, o segundo maior número desde 1989, quando houve 22 concorrentes, já que o comunicador Silvio Santos teve a candidatura impugnada. Nesse período, somente o PSDB e o PT disputaram todas as eleições presidenciais com candidatos próprios.