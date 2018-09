Informe da redação do dia 07 de setembro de 2018

77% de indecisos

pesquisa espontânea da Radar/ADI divulgada na quarta-feira (5) traz um dado que indica que o resultado da eleição no Paraná ainda pode ser uma surpresa. Conforme o levantamento, quando perguntados em quem votariam sem uma lista prévia, 77% dos eleitores não souberam ou disseram estar indecisos. É muita gente! A consulta foi realizada de 30 de agosto a 3 de setembro a 1.494 eleitores entrevistados em todas as regiões do Estado, com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2,6%. O nível de confiança é de 95,5%. O registro no: TRE PR-01900/2018.

Todos contra Bolsonaro?

Um dado interessante da pesquisa Ibope divulgada na noite de quarta-feira. Nas simulações de segundo turno, todos ganham de Jair Bolsonaro.

Sem Lula?

O programa do PT no horário eleitoral gratuito exibido na tevê no início da tarde dessa quinta-feira (6) foi dominado pela imagem de Fernando Haddad, que na próxima semana deve ser oficializado como novo candidato a presidente do partido. Só que o tempo todo o ex-prefeito de São Paulo se referiu ao ex-presidente Lula e a realizações dos governos petistas.

Plano B

Mesmo assim, a propaganda parece marcar uma mudança de estratégia do PT. Agora, enquanto ainda insiste no “plano A”, o partido começa a apresentar o “plano B” - desconhecido por boa parte da população - ao eleitor. E, claro, vincular um ao outro. Mas não há muito a ser feito. Ontem, Edson Facchin negou recurso para liberar a candidatura de Lula.

A quem?

Deu na Folhapress: Dirigentes do MDB já não acreditam na viabilidade de Henrique Meirelles na disputa pelo Planalto e decidiram apostar a estrutura do partido nos estados em candidaturas hoje mais competitivas, como a do PT e a de Jair Bolsonaro (PSL). Diante da baixa expectativa sobre o presidenciável, a ala de Michel Temer deve considerá-lo fora do baralho a partir da próxima semana e trabalhar para eleger governadores e uma bancada grande no Congresso. Vem a mim, ao nosso reino nada...

Akel em Cascavel

Dono de um currículo técnico de respeito, Omar Akel virá a Cascavel dia 14 de setembro para participar de encontro com membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Em reunião às 18h30, na Sala Paraná, na Acic, Akel vai falar sobre visão de planejamento e desafios das cidades contemporâneas sob a ótica da mobilidade urbana.

Caso Hallberg

Na próxima segunda-feira (10), os vereadores Serginho Ribeiro, Josué de Souza e Mazutti se reúnem, às 14h, no plenário da Câmara de Cascavel, para emitir parecer e opinar pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia de improbidade administrativa contra o vereador Fernando Hallberg (PPL), protocolada na Casa no dia 16 de agosto.

O que será

Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará de imediato o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. O processo todo deverá estar concluído num prazo de 90 dias.

Policiais treinados

O Ministério Público Eleitoral treinou policiais militares para atuarem em casos de denúncia sobre crimes eleitorais. O treinamento envolveu toda a equipe do Disque Denúncia Paraná - 181, formada por 30 pessoas, policiais do Centro de Operações da Polícia Militar, do Diep (Departamento de Inteligência do Estado do Paraná) e policiais civis e militares convidados.

Barrada

O TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) indeferiu liminarmente ontem à tarde (6) mandado de segurança impetrado pela senadora Gleisi Hoffmann para atuar como advogada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em processo que tramita na Justiça Eleitoral. Ela tem sido barrada porque a Justiça entendeu que Gleisi estava usando a prerrogativa de advogada para manter as conversas de campanha com Lula na prisão.