Informe da redação do dia 07 de agosto de 2018

Vereador convoca a comunidade

De volta aos trabalhos legislativos, o vereador Damasceno Júnior (PSDC) iniciou suas atividades do segundo semestre com novidades em seu gabinete parlamentar. “É importante divulgar os trabalhos realizados para que a comunidade acompanhe as emendas, os projetos e as indicações que são solicitadas na prefeitura de Cascavel por meio de nossa equipe de trabalho”, disse o vereador, que acrescenta: “Faço questão de abrir as portas de meu gabinete para ouvir a comunidade. Meu telefone e WhatsApp também está à disposição: (45) 99156-4428”.

De volta ao cofre

O MPF-PR (Ministério Público Federal no Paraná) realiza nesta quinta-feira (9), às 10h, cerimônia de devolução de recursos para a Petrobras recuperados por meio de acordos de colaboração e de leniência celebrados no âmbito da operação Lava Jato. Será um valor recorde já devolvido em uma investigação criminal no País.

Ogier Buchi

O PSL (Partido Social Liberal) oficializou domingo (5) apoio à candidatura de Ogier Buchi (Patriota) para o governo do Paraná nas eleições de 2018. O PSL, que faz coligação com o Patriota, anunciou o apoio a Roselaine (Patriota) para o Senado. As candidaturas para deputados estaduais e federais também foram oficializadas.

Carta do Sudoeste

Nesta terça tem o lançamento da Carta do Sudoeste 2018, dentro do Café Acefb. Neste ano, a Amsop e outras cinco entidades trabalharam na elaboração das propostas do principal documento com reivindicações da região. A entrega da carta será dia 17 de agosto e os principais candidatos serão reunidos em um evento em Francisco Beltrão para debater as propostas para o Sudoeste.

Chapa PT-PR

O Partido dos Trabalhadores do Paraná realizou domingo (5) a Convenção Partidária que definiu a chapa completa para as eleições de 2018. O nome de Dr. Rosinha como candidato ao governo do Estado já estava definido pelo partido. Na convenção, foi confirmado o nome de Anaterra Viana, atual secretária de Mulheres do PT-PR, para candidata a vice-governadora.

Ao Senado

Para o Senado, o PT-PR lança o nome da advogada trabalhista Mirian Gonçalves, definido no Encontro Estadual ainda no dia 28 de julho. Como 1º suplente ao Senado está Wilson Ramos Filho e 2ª suplente, Augusto Franco.

TSE Online

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) lançou o sistema DivulgaCandContas para que a população possa acompanhar as candidaturas e a prestação de contas dos partidos para as eleições de 2018. Os dados ainda são parciais, mas o TSE informa que eles são atualizados três vezes ao dia: às 8h, 14h e 19h.

R$ 900 mil de volta

A ex-prefeita de Diamante do Oeste Inês Gomes (gestão 2009-2012), o IBM (Instituto Brasil Melhor) e o então presidente dessa organização da sociedade civil de interesse público (Oscip) Wilson Viana Theriba (2009-2010) deverão restituir, solidariamente, o montante de R$ 904.310,52 aos cofres municipais de Diamante do Oeste.

Motivos

O valor, que deverá ser corrigido monetariamente, refere-se a repasses realizados por meio de quatro convênios entre a prefeitura e a entidade, celebrados em 2009 e que não tiveram a correta aplicação comprovada na prestação de contas. A determinação é do TCE-PR.

TRF4 nega a Lula direito a debates

O TRF4 negou nessa segunda-feira pedido do PT para que Lula participasse do debate da TV Bandeirantes entre os candidatos a presidente, a ser realizado nesta quinta-feira (9). O partido pedia a concessão de tutela de urgência para que Lula fosse autorizado a participar do debate via videoconferência, assim como em atos da pré-campanha. A juíza federal Bianca Arenhart decidiu “não conhecer do pedido”, por considerar que o partido não tem legitimidade para propor a ação, que deveria ter sido apresentada pela defesa de Lula.