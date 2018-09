Informe da redação do dia 06 de setembro de 2018

Conteúdo impulsionado

Os candidatos às eleições deste ano no Paraná já gastaram R$ 321.261 na campanha com impulsionamento de conteúdo eleitoral na internet, segundo dados declarados à Justiça Eleitoral de 16 a 30 de agosto. Em todo o País, o valor gasto nessa modalidade de campanha foi de R$ 2.039.108,19.

Likes

No Paraná, a governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti (PP), foi a responsável por quase metade da despesa com esse tipo de propaganda. Ela declarou já ter gasto R$ 150 mil para impulsionar suas publicações nas redes sociais. Seu marido, o deputado federal e candidato à reeleição, Ricardo Barros (PP), é o segundo da lista, e declarou outros R$ 40 mil. O candidato do PSD ao governo, deputado estadual Ratinho Júnior, apontou gasto de apenas R$ 10 mil com a campanha nesse meio.

Carta a Cida

As entidades que compõem a organização da Carta do Sudoeste entregam o documento à candidata a governadora Cida Borghetti (PP) hoje, às 17h, no auditório da Amsop, em Francisco Beltrão. Cida terá oportunidade para falar sobre as propostas de seu plano de governo para o Paraná, a viabilidade de pontos da Carta do Sudoeste e as alternativas para melhoria e modernização do Corredor Sudoeste e outras rodovias da região.

Taca-lhe pau

O senador Roberto Requião (MDB) tem descido a lenha em Ratinho Jr. (PSD) pela proposta de vender a Ilha das Cobras e o Canguiri, propriedades que atendem o governador: “Eu proponho ao Ratinho que, ao invés de vender a reserva ambiental da Ilha das Cobras, suspenda os recursos fantásticos que a SBT de seu pai recebe do governo”, escreveu Requião. As informações são de Rogério Galindo.

Fachin relator

O único que votou pela manutenção da candidatura de Lula, na sessão do TSE de sexta-feira passada, o ministro Edson Fachin será o relator de um novo recurso da defesa do ex-presidente ao STF (Supremo Tribunal Federal), condenado e preso na Lava Jato. A ação pede a suspensão dos efeitos da condenação no caso do tríplex do Guarujá, o que pode reverter a inlegibilidade do petista.

Edgar na berlinda

Após protagonizar uma reviravolta na Câmara de Cascavel e ter suas contas reprovadas, o ex-prefeito Edgar Bueno parece ir pelo mesmo caminho agora. Com parecer do TCE pela aprovação com ressalvas, foram as ressalvas que deram motivos para a Comissão de Economia da Câmara de emitir parecer pela rejeição das contas de 2015.

Sem direitos?

A decisão da Câmara significa a perda dos direitos políticos de Edgar, que não esconde a vontade de voltar à Prefeitura de Cascavel para um quarto mandato. A primeira decisão pipoca no Tribunal de Justiça porque parece que ninguém sabe direito o que fazer com a decisão praticamente inédita dos vereadores cascavelenses.

Fim do latim

Já em Palotina, os vereadores tiveram uma missão bem diferente. Eles aprovaram projeto que visa traduzir a frase do Brasão Municipal do latim para o português.

Pesquisa Radar/ADI

Pesquisa Radar encomendada pela ADI-PR (Associação dos Jornais Diários do Interior Paraná) para o governo estadual mostra Ratinho Junior (PSD) com 40,4% das intenções de voto. Cida Borghetti (PP) aparece em segundo lugar com 15,5% dos votos, seguida por João Arruda (MDB), com 5,1% e Professor Rosinha (PT), com 1,3%. Se a eleição fosse hoje, Ratinho Junior garantiria a vitória em primeiro turno com 58% dos votos válidos.

Dados técnicos

A pesquisa foi contratada pela ADI, está registrada no TRE pela Radar Inteligência - Eireli ME com o número PR-01900/2018, ouviu 1.494 eleitores, com 16 anos ou mais, de todas as regiões do estado entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro de 2018. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado é de 95,5%.