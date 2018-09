Informe da redação do dia 04 de setembro de 2018

Guerra de liminares

Enquanto pedem voto na telinha, os candidatos travam uma guerra de liminares na Justiça Eleitoral. E tem vitória e derrota para todos os lados. No domingo, a juíza auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral Graciane Lemos negou direito de resposta ao candidato Ratinho Junior, do PSD, contra o primeiro programa do horário político eleitoral do candidato do MDB, João Arruda. Ratinho disse, no pedido da ação, que se sentiu ofendido com uma declaração de João Arruda no programa.

O que disse

O candidato afirmou que tanto ele Ratinho, como o candidato ao Senado, Beto Richa (PSDB) e a candidata a reeleição, Cida Borghetti (PP), “quebraram o Estado”. Na avaliação da juíza Graciane Lemos, do TRE-PR, a afirmação é uma "mera crítica política”.

Fora do ar

Nem bem teve tempo de comemorar a “vitória” e Arruda também recebeu um canetaço da Justiça. O juiz Tito Campos de Paulo mandou que a coligação do candidato João Arruda (MDB-PDT-PCdoB-SD) retire do ar, nas inserções na TV/rádio, a propaganda eleitoral sobre os episódios de 29 de abril.

Pressa

Se não obedecer, multa de R$ 15 mil para cada veiculação. "O perigo da demora está calcado na necessidade de intervenção célere do Poder Judiciário para coibir a propaganda eleitoral que veicule, em uma análise perfunctória, matérias contendo fatos distorcidos e possam influenciar o eleitor na escolha de seu candidato", diz ainda o despacho do juiz eleitoral.

Sensacionalismo

Na representação à Justiça Eleitoral, a coligação Paraná Decide argumenta que a inserção, na forma como apresentada, ultrapassa os limites da mera crítica política. "Vídeo é apresentado de forma sensacionalista, gerando estado mental negativo indevido contra Cida Borghetti, dando a impressão de que ela teria determinado o uso de violência contra professores no 29 de abril, quando a verdade é que não estava no exercício do governo e não tinha poder de interferir no ocorrido na posição de vice governadora".

Vice de Alvaro

Candidato a vice-presidente na chapa do presidenciável Alvaro Dias (Podemos), Paulo Rabello de Castro estará na noite desta quarta-feira (5) na Acic. O encontro será na Sala Paraná, às 18h30. Ele vem informar sobre algumas das propostas da coligação à Presidência da República.

Quem é

Paulo Rabello de Castro é economista e doutor pela Universidade de Chicago. Ele foi presidente do BNDES, do IBGE, fundador e ex-presidente do Instituto Atlântico. É também autor de mais de dez livros e em 2018 foi eleito economista do ano pela OEB, a Ordem dos Economistas do Brasil.

Peitaço

O PT resolveu “peitar” o TSE e insistir a candidatura de Lula à Presidência. Enquanto uma ala petista pede urgência para substituir Lula por Fernando Haddad e levar a campanha a sério o quanto antes, outra ala (mandada por Lula) vai insistir na candidatura do preso. Fica a dúvida se a insistência é em defesa das causas do partido, ou apenas uma luta em causa própria.

Erramos e corrigimos

A coluna cometeu um erro ao veicular nota no domingo (2) sobre ação do deputado estadual Adelino Ribeiro, do PRP, gravando incorretamente seu nome. Fica o registro: o deputado estadual Adelino Ribeiro (PRP), candidato à reeleição, promoveu um grande adesivaço na Região do Lago, em Cascavel, na manhã de sábado.