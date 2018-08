Informe da redação do dia 03 de agosto de 2018

Todos querem Osmar

O Partido Verde já definiu seu apoio ao governo do Estado (Ratinho Jr.) e à Presidência (Alvaro Dias). Contudo, ainda tenta uma articulação importante: Osmar Dias (PDT) como candidato ao Senado e junto do grupo de Ratinho. Em visita à redação do Jornal O Paraná ontem, o presidente estadual da legenda, Francisco Caetano Martin, o Chico do PV, disse que a sugestão já foi dada ao próprio Osmar e que o partido abriria mão de lançar um candidato ao Senado, inclusive disponibilizando o tempo de rádio e TV. “O Osmar pode ser governador do Paraná sendo senador. Ele pode sugerir emendas, trazer recursos, ajudar o Ratinho Júnior [PSD]”, diz Chico. “É um projeto de um time forte para administrar um estado que tem um orçamento de quase R$ 60 bilhões”, completa.

Reta final I

A três dias do fim do prazo para as convenções, eis que: PSD já tem apoio de PSC, PR, PV e Avante, Ratinho Junior a governador, mas a chapa não definiu vice nem os indicados ao Senado.

Reta final II

O MBD do Bob Requião sonhava com a aliança com o PDT de Osmar Dias e deve se abraçar com o PT. Só não se sabe se vão de João Arruda ou de Dr. Rosinha ao governo. O certo é Requião na briga pelo Senado. De novo!

Reta final III

O Psol oficializou o professor Luiz Romero Piva e a assistente social Fernanda Camargo à disputa ao governo do Paraná. Já o PT anda com dificuldades para fechar a chapa de candidatos a deputados estaduais e federais.

Reta final IV

O PMN de Rafael Greca é Cidinha até a morte. Quem também fechou questão em torno do nome de Cida Borghetti foram Pros, PMB e PSB. O DEM prometeu apoio a Cida, mas o coração do presidente Pedro Lupion parece bater mais forte para Beto Richa (PSDB), que está sendo rifado por tudo quanto é lado.

Reta final V

O PSDB confirmou a candidatura de Beto Richa ao Senado, quer apoiar a candidatura de Cida Borghetti ao governo do Paraná, e agora sofre pressão lá de cima. Para não ficar no vácuo, Beto pode mudar a direção e disputar a Câmara Federal. Seu todo-poderoso-Rossoni diz que não!

Reta final VI

Com direito a slogan e tudo (Do bem e da verdade pra mudar o Paraná), Rede, PPL e DC - uma das chapas mais bem organizadas até agora - têm como candidato ao governo o professor Jorge Bernardi, a vice Juliano Murbach e ao Senado Flavio Arns e Luiz Adão. Todos falam a mesma língua.

Reta final, final

PPS, PP, Podemos, Patriotas, PTB, SD, PSL ainda farão suas convenções.

McDia Feliz isento

O Paraná vai isentar a cobrança do ICMS dos sanduíches Big Mag que serão vendidos no McDia Feliz, que neste ano ocorre dia 25 de agosto. Na data, a arrecadação com a venda do sanduíche em todas as lanchonetes próprias e franqueadas da rede McDonald’s é destinada a instituições que trabalham com crianças e adolescentes com câncer. O decreto que autoriza a isenção foi assinado esta semana pela governadora Cida Borghetti.

Beneficiados

A medida é condicionada à comprovação do repasse integral da renda proveniente da venda às entidades cadastradas no Instituto Ronald McDonald. No Paraná, serão beneficiados o Hospital Erasto Gaertner, a Organização Viver, a Uopeccan, a Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia e a Rede Feminina de Combate ao Câncer. No ano passado, o McDia Feliz arrecadou R$ 25,3 milhões com a venda de sanduíches em todo o Brasil.

Medalhas

Sete municípios da região oeste recebem neste sábado selos de ouro, prata e bronze, a título de Certificação de Tutoria na Atenção Primária. A solenidade será neste sábado, na FAG, em Cascavel, prestigiada pelo secretário de da Saúde do Paraná, Antonio Carlos Nardi. Os beneficiados são Cascavel, Anahy, Iguatu, Santa Tereza do Oeste, Vera Cruz do Oeste, Céu Azul e Iracema do Oeste.