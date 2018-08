Informe da redação do dia 02 de agosto de 2018

Convenção do PTB

O PTI (Partido Trabalhista Brasileiro) do Paraná faz sua convenção eleitoral nesta sexta-feira (3), no Victoria Villa Hotel (Avenida Sete de Setembro, 2.448), em Curitiba. Será das 17h às 21h. Segundo o presidente estadual, deputado federal Alex Canziani, os convencionais vão escolher os seus candidatos e definir possíveis coligações, além de debater outros temas de interesse eleitoral do partido. Canziani é provável candidato ao Senado, inclusive com apoio da governadora Cida Borghetti (PP).

Convenção do PPS

O PPS tem convenção hoje em Curitiba para definir os candidatos a deputado estadual e federal, senador, vice-governador e governador, além de alianças e coligações. No encontro também serão definidas as estratégias eleitorais e plano de governo do PPS para os próximos quatro anos para o Paraná. Será no Hotel Lizon, às 17h.

Psol Rondon

O Psol de Marechal Cândido Rondon teve as candidaturas do professor Luciano Palagano e de Ana Maria de Carvalho homologadas em convenção estadual no fim de semana, em Curitiba, para os Legislativos federal e estadual, respectivamente. Eles integram uma lista de 50 candidatos do partido em todo o Paraná.

Apoio do DEM

Em convenção partidária realizada na manhã de ontem, o diretório paranaense do Partido Democratas, o DEM, confirmou apoio às candidaturas de Cida Borghetti (PP) ao governo do Estado e de Beto Richa (PSDB) ao Senado. O partido manifestou apoio ainda à candidatura de Alex Canziani (PTB) à Câmara Federal, mas Alex é candidato ao Senado.

Com quem fica

Sobre um rompimento entre Cida e Beto, O presidente da Executiva Estadual, deputado estadual Pedro Lupion, declarou: “O DEM tem apenas uma palavra: gratidão ao Beto Richa e posso afirmar, caso aconteça do PSDB não ficar na coligação, o DEM tem o compromisso de apoiar sua vaga ao Senado".

Contas de Arns

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado) do Paraná julgou irregulares as contas de 2014 da Secretaria da Educação do Paraná de responsabilidade dos titulares da pasta naquele ano: Flávio José Arns (1º de janeiro a 2 de abril) e Paulo Afonso Schmidt (3 de abril a 31 de dezembro). Os dois receberam 11 multas, no total de R$ 42.720,50 a cada um, para pagamento nesse mês.

As irregularidades

Os motivos para a desaprovação foram as irregularidades na formalização de despesas; na execução de obras; na gestão patrimonial; nos atos de cessão funcional; no afastamento e na disposição de servidores; na inclusão de servidores em desvio de função nas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; e na acumulação irregular de cargos públicos.

Nos trilhos

O projeto do novo traçado dos trilhos entre Dourados (MS) e Porto de Paranaguá é o assunto do encontro empresarial de hoje da Acic. A apresentação será feita pelo diretor-presidente interino da Ferroeste, Rodrigo César de Oliveira. A reunião está agendada para as 18h30.

Pontualidade

O presidente da Amop, Anderson Bento Maria, quer pontualidade no evento marcado pela entidade para as 20h do dia 23 de novembro, no Tuiuti Esporte Clube, em Cascavel. A manifestação foi feita ontem (1º) no lançamento de tradicionais eventos da associação: o 13º Prêmio Amop de Jornalismo, o 13º Fermop e a entrega do título de Cidadão Honorário do Oeste. E não foi a toa que ele cobrou pontualidade. Em várias oportunidades o evento atrasou, especialmente para aguardar a chegada de autoridades, e os convidados foram jantar só lá pela meia-noite.

***O clima entre PSDB e PP continua insondável. ***A governadora Cida Borghetti não foi à convenção tucana, ontem, mas disse que não era “vingança”, apenas que já tinha compromisso pré-agendado. ***Ficou para o fim de semana a definição.