Índios vão à Justiça por royalties da Itaipu

Foz do Iguaçu - Um grupo de índios guaranis - cerca de 580 homens e mulheres de 18 a 93 anos e seus descendentes - entrou com ação na 1ª Vara da Justiça de Foz do Iguaçu para garantir indenização pelas terras alagadas do lago da Binacional Itaipu ou participação nos lucros da geração de energia. Seria uma espécie de royalties sobre o alagamento de 50 mil hectares localizados nas margens da bacia do rio Paraná, entre os municípios de Foz do Iguaçu e Santa Helena, que pertenciam ao grupo. As informações são de Ruth Bolognese, do Blog Contraponto.

A ação de indenização, movida pela advogada Natália Perez, de Foz do Iguaçu, é baseada no fato que os agricultores que habitavam as terras inundadas pelo Lago de Itaipu foram indenizados. Os municípios que perderam parte de suas terras também recebem royalties.

A advogada acredita que com a quitação das dívidas contraídas pelos governos brasileiro e paraguaio e a revisão do Anexo C é um bom momento para que a usina resgate sua dívida histórica com as gerações de índios que sempre habitaram a região. “Os Guaranis se dispersaram pelo País por medo das medidas tomadas contra eles no passado. Hoje tem grupos no Espírito Santo, São Paulo e em várias regiões do Paraná. Mas muitos de seus descendentes ainda estão aqui”.

Na ação do pedido de indenização na Justiça - o documento é público -, a advogada faz um resumo da história dos índios, baseado em análises e levantamentos de toda a região.

Um grupo acampou na antiga Base Náutica de Itaipulândia e outro conjunto de famílias está morando há cerca de três anos numa área invadida pertencente ao governo do Estado em Santa Helena.