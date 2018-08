Independente x Santos fecha a rodada de ida das oitavas

São Paulo - O Santos visita o Independiente nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio de Avellaneda, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, em duelo que soma 10 títulos do principal torneio do continente.

Diferentemente das outras partidas desta etapa, o confronto entre os Diabos Vermelhos e o Peixe foi adiado por conta da participação do time argentino na Copa Suruga. Os hermanos venceram o Cerezo Osaka por 1 a 0 e levaram o troféu.

O Santos ostenta três títulos da competição, sendo dois liderado por Pelé, em 1962 e 1963, e o último em 2011 sob a batuta de Neymar. Já o Independiente quer recuperar o respeito na Libertadores e ampliar seu recorde de troféus na competição. Os argentinos têm sete taças, mas a última conquista foi em 1984.

O único desfalque na Argentina é o zagueiro Luiz Felipe, descartado por lesão. Cuca conta com o bom momento dos “gringos” da equipe, o uruguaio Carlos Sánchez, o costarriquenho Bryan Ruiz e o paraguaio Derlis González, destaques no fim de semana pelo Brasileirão, na vitória sobre o Sport.

Já o Independiente, no retorno do Japão, vem de empate por 2 a 2 com o Newell's Old Boys, pelo campeonato local. O técnico Ariel Holan avaliou que “precisamos nos adaptar sem perder mais jogadores no caminho. Recém jogamos o terceiro jogo do semestre e alguns ainda precisam de ritmo de jogo”.

A volta

A partida de volta entre Santos e Independiente vai ser disputada no dia 28 (terça-feira da semana que vem), no Pacaembu. Quem avançar deste confronto terá um rival argentino nas quartas de final. River Plate e Racing protagonizam atrativo clássico no torneio continental e empataram sem gols no jogo de ida.