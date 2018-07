II Encontro de Docentes discute avaliação da aprendizagem

(Foto: Divulgação )

A palestra “Avaliação da aprendizagem: concepções, métodos e decorrências nas práticas avaliativas do professor universitário” foi realizada durante o II Encontro de Docentes organizado pela Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) em Cascavel na terça-feira (17).

palestrante convidada, professora Maria Isabel da Cunha, docente do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pelotas, discutiu os temas relacionados à educação superior, à formação de professores, à pedagogia e docência universitária.

Representante do pró-reitor de Pesquisa Silvio César Sampaio, Alex Sandro Jorge destacou a importância do debate trazido pela professora. “A gente vem discutindo isso no colegiado e com a Pró-Reitoria de Graduação que tem se esforçado em trazer pessoas para investir na formação docente e pedagógica”.

A temática do II Encontro foi definida por meio de reuniões pedagógicas e de trabalho, de momentos de formação docente pontuais, e de outros encontros em todos os câmpus, acompanhados de suas assessorias pedagógicas. Pró-reitores, diretores e docentes dos cinco câmpus da Unioeste participaram do evento.