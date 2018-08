Igualdade marca confronto entre Flamengo e Cruzeiro

Uruguaio Arrascaeta marcou gol de empate do Cruzeiro no primeiro jogo da decisão (Foto: Divulgação)

Rio de Janeiro - Flamengo e Cruzeiro já se enfrentaram em fases decisivas de campeonatos em oito vezes. O Rubro Negro levou a melhor sobre a Raposa quatro vezes, enquanto a Celeste passou pelos Cariocas também por quatro oportunidades. A mais recente é a final da última Copa do Brasil.

Na partida de ida da decisão da Copa do Brasil de 2017, as equipes empataram por 1 a 1. Na partida realizada no Maracanã, Lucas Paquetá marcou o gol do Flamengo e De Arrascaeta empatou para o Cruzeiro. Já na partida de volta, realizada no Mineirão, as equipes ficaram no 0 a 0. Como não existe a vantagem dos gols fora de casa na final da competição, o jogo foi para as penalidades, onde o Cruzeiro bateu o Flamengo por 5 a 3 e se sagrou campeão da Copa do Brasil de 2017.

O meia Arrascaeta foi um dos principais nomes do Cruzeiro na conquista da Copa do Brasil, em 2017. O jogador foi autor do gol celeste no empate por 1 a 1, na ida da decisão contra o Flamengo, no Maracanã. Nesta quarta-feira, o uruguaio volta a enfrentar o adversário carioca, às 21h45, no mesmo estádio onde foi decisivo na temporada passada.