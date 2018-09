Idoso é atingido por queda de muro

Um idoso ficou gravemente ferido ao ser atingido por um muro, na tarde de ontem. Jorge Hamilton da Silva, de 62 anos, foi atingido por uma viga de concreto que caiu sobre suas costas. O acidente foi na Rua Paranaguá, Bairro São Cristóvão, em Cascavel.

Ele precisou ser resgatado debaixo dos escombros e teve ferimentos graves, diversas contusões e machucados no rosto.

Populares que viram o acidente contaram que uma carreta saía do estacionamento e a parte detrás do veículo acabou atingindo o portão da empresa, que ficou todo retorcido. Com o impacto, o muro caiu e atingiu o idoso que estava do lado trabalhando.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que também isolou a área do muro porque havia risco de queda. Jorge foi encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel.

Reportagem: Tatiane Bertolino

Fotos: Fábio Donegá

13 - Parte de muro caiu sobre trabalhador

13 - Local foi isolado pelo Corpo de Bombeiros