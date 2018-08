Identificação de corpo levará mais de 30 dias

Matelândia - A Polícia Civil vai precisar esperar o resultado de um exame de DNA para confirmar a identidade do corpo carbonizado encontrado na noite de sábado, em Céu Azul, próximo à rodovia BR-277.

Segundo o IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel, o material coletado será encaminhado para Curitiba, para onde vai toda a demanda do Estado e há mais de 2 mil exames na fila de espera. A identificação oficial do corpo depende desse resultado, por conta do estado em que os fragmentos foram encontrados.

Duas famílias compareceram ao IML de Cascavel com familiar desaparecido.

A Polícia Civil também fará uma varredura no registro de pessoas desaparecidas em toda a região oeste, já que a placa do carro em que o corpo foi encontrado é de Cascavel e o veículo incendiado foi encontrado em Céu Azul. “Procuramos o dono desse veículo e estamos em verificação das câmeras de segurança da rodovia, mas não podemos revelar muitos detalhes para não atrapalhar a investigação”, disse o delegado-chefe da 46ª DRP (Delegacia Regional de Polícia) de Matelândia, Júlio César.

O caso

O corpo carbonizado foi encontrado dentro de um veículo que também foi totalmente destruído pelas chamas. O Gol 2013/2014 com placas de Cascavel não tem registro de roubo ou de furto. O veículo com a vítima carbonizada estava em Céu Azul, perto da BR-277. A polícia trabalha para identificar as circunstâncias em que a vítima foi morta. A pessoa estava com as mãos amarradas por um arame e pode ter sido queimada viva.