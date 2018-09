Ideb: contraste no ensino público

O MEC (Ministério da Educação) divulgou ontem o resultado do Ideb (Índice do Desenvolvimento da Educação Básica) de 2017 que mostra o contraste entre o ensino público municipal e estadual em Cascavel. Enquanto na rede municipal as escolas atingiram na média a meta projetada para 2019, nos colégios estaduais o índice ficou abaixo do índice projetado para 2017.

Cada ente federado e unidade escolar tem uma meta para ser alcançada. O índice é divulgado a cada dois anos. A última divulgação havia sido referente do ano de 2015.

Em Cascavel, a meta para as escolas municipais (4º e 5º anos) era 6.2, mas atingiu 6.5, o que está projetado para ser alcançado em 2019. Já nos colégios estaduais a meta projetada era de 5.4, mas só conseguiu alcançar 4.9.

Destaques

Na rede municipal, o destaque ficou para as Escolas Hercoles Boschirolle (Região do Lago) e Maria Montessori, no Bairro Coqueiral, que atingiram 7.6. Já o pior desempenho ficou por conta da Escola Atílio Destro, no Bairro Cascavel Velho, que ficou com nota 5.6. Outras dez escolas não alcançaram o número suficiente de participantes no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) para pontuar.

Na rede estadual a meta deixou de ser atingida pela maioria dos 46 colégios existentes na cidade e nos distritos. Apenas seis conseguiram alcançar a meta e outros 16 não apresentaram número de participantes suficientes.

O destaque estadual ficou por conta do Colégio São Salvador, no distrito do mesmo nome, que atingiu nota 6.2. O pior índice ficou com o Colégio Juvinópolis, com 4.0.

A avaliação

A Secretaria de Educação informou que quando se avalia o Ideb de uma escola, mede-se a proficiência dos alunos de 5º ano em Língua Portuguesa e Matemática, além do fluxo, que representa o percentual de aprovação dos alunos do 1º ao 5º ano. “Considerando que todos os alunos têm acesso aos mesmos conteúdos que se pautam no Currículo para a Rede Pública Municipal de Ensino, todos deveriam ter a mesma aprendizagem. Contudo, existem fatores externos não mensuráveis que podem interferir tanto na aprendizagem quanto nos índices”, informou.

Em relação à média geral, o Município apresentou um crescimento significativo. “Atribuímos esse resultado aos investimentos que o Município vem fazendo ao longo dos anos, às formações ofertadas aos professores e profissionais da educação, além do comprometimento diário de cada professor”, diz a secretaria em nota.

Ideb

O Ideb é composto pela taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).