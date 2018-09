Ideb: 60% não atingem meta básica no último ano

Quatro Pontes - Quatorze dos 50 municípios da região não atingiram a meta projetada para o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) referente ao ano de 2017 considerando os alunos de escolas públicas dos 5º anos. O cenário mais crítico regional foi entre os alunos das 8ª séries ou 9º ano do ensino fundamental onde 31 dos 50 municípios, ou seja, mais de 60% da região, não alcançaram a meta projetada para cada um deles.

Estes números revelam, assim como no cenário nacional, que a principal parte da meta, que varia de município para município, foi mais facilmente alcançada nos chamados anos iniciais do ensino fundamental, que correspondem ao 1º ao 5º ano.

Entre os 50 municípios da região, 37 deles avançaram se comparado ao Ideb anterior dos alunos das séries iniciais. Quatro mantiveram os mesmos números e os demais tiveram queda no rendimento.

Nesta etapa do ensino o destaque do oeste vai, mais uma vez, para Serranópolis do Iguaçu que tem um Ideb de 8,7, numa escala que vai de 0 a 10 e se consagra entre os melhores do Paraná. O projetado era para 6,8.

Já Quatro Pontes figura com o pior desempenho para as séries iniciais com Ideb de apenas 5,0, enquanto o projetado era 5,9.

Quando o assunto são os desempenhos do 9º ano, o melhor desempenho foi o de Maripá com média de 6,2, acima dos 5,8 projetados para o Município. O pior indicador regional foi o de Ramilândia, com 3,8, meta de 4,6. Os dados de Três Barras do Paraná não entraram nas estatísticas porque não foram informados para a base de cálculo.

Pela primeira vez o índice também avaliou o desempenho dos estudantes do último ano do ensino médio. Apenas um terço dos municípios atingiu média 4,0 ou superior, porém, nenhum deles alcançou nota superior a 6. Aliás, o melhor desempenho foi o de Maripá, que atingiu 5,4. Como o indicador foi divulgado pela primeira vez, não havia projeção definida. Já a pior nota entre alunos do 3º ano do ensino médio foi no Município de Santa Tereza do Oeste, com apenas 3,0.

Na análise global do desempenho regional, a maior parte dos municípios avançou, mas foi um crescimento bastante tímido tanto para os anos iniciais quanto para o 9º ano.

Nas redes pública e privada, País não bate meta

São Paulo - Pela terceira vez seguida, o País não bateu as metas de qualidade fixadas pelo governo federal para as séries finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e do ensino médio. Embora tenha nota mais alta, nem a rede privada alcançou o objetivo. Só nas séries iniciais do fundamental (1º ao 5º ano) o Brasil conseguiu superar o previsto para 2017.

Isso é o que revelam os dados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), principal instrumento de avaliação da qualidade de ensino, divulgados nessa segunda-feira pelo MEC (Ministério da Educação). Criado em 2007, o Ideb é bianual e considera taxas de aprovação e avaliações de aprendizagem, cujos dados foram liberados na semana passada (pela primeira vez a apresentação foi fatiada). O MEC estabeleceu meta para cada rede e escola, a ser cumprida a cada ano até 2021.

Fase mais crítica da educação básica, o ensino médio teve nota 3,8 no ano passado, em escala de 0 a 10 (o esperado era 4,7). O ciclo final do fundamental teve nota 4,7 (a meta era 5). Já o ciclo inicial do fundamental teve nota 5,8 (ante 5,5 previstos).

Embora nem todas tenham atingido os objetivos, as três etapas (considerando rede pública e particular) tiveram algum avanço. No ensino médio (alunos de 15 a 17 anos), o crescimento foi de 3,7 para 3,8. O fundamental 2 (alunos de 11 a 14 anos) aumentou de 4,5 para 4,7. E o fundamental 1 (alunos de 6 a 10 anos) saltou de 5,5 para 5,8.

Menos de 40% atinge meta

Entre os municípios brasileiros, apenas 38,9% alcançaram a meta de desempenho na rede pública de ensino prevista, nos seus respectivos estados, no 9º ano do ensino fundamental em 2017. A consequência de uma educação de 6º a 9º ano deficiente reflete no ensino médio: o desempenho no 3º ano do ensino médio ficou estagnado.

Os estados com melhores desempenhos no Ideb no 9º ano do ensino fundamental da rede pública, e que estão acima da média nacional (4,4), são Goiás (5,1), Santa Catarina (5), Ceará (4,9), São Paulo (4,9), Rondônia (4,8), Paraná (4,7), Mato Grosso (4,7), Acre (4,6), Mato Grosso do Sul (4,6), Tocantins (4,5) e Minas Gerais (4,5).

A média nacional das escolas particulares no 9º ano do ensino fundamental foi de 6,4, abaixo da meta de 7, mas muito acima das públicas. As melhores médias das escolas privadas, acima do resultado nacional, estão nos estados de Minas Gerais (7), Espírito Santo (6,9), São Paulo (6,8), Paraná (6,7), Rio Grande do Sul (6,7), Santa Catarina (6,6), Rondônia (6,5), Mato Grosso do Sul (6,5), Mato Grosso (6,5), Distrito Federal (6,5), Acre (6,4) e Tocantins (6,4).