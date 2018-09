Ibope: Ratinho abre vantagem no Paraná

Curitiba - A RPC divulgou ontem à noite pesquisa Ibope ao governo do Paraná. O deputado estadual Ratinho Junior (PSD) lidera com 42% das intenções de voto, e a governadora Cida Borghetti (PP) aparece em segundo, com 13% na pesquisa estimulada. João Arruda (MDB) tem 6%; Doutor Rosinha (PT), 4%; Professor Piva (Psol), 1%; Ogier Buchi (PSL), 1%; Professor Ivan Bernardo (PSTU), 1%; Priscila Ebara (PCO), 1%; Jorge Bernardi (Rede), 1%; e Geonísio Marinho (PRTB), 0%. Brancos e nulos somam 16%; Não sabe, 14%.

Em uma simulação de segundo turno entre Ratinho Junior e Cida Borghetti, Ratinho teria 58% das intenções de voto, contra 20% de Cida. Brancos e nulos somariam 15%. Não sabe e não respondeu, 7%.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.204 eleitores de todas as regiões do Estado, com 16 anos ou mais, de 1º a 4 de setembro. O registro no Tribunal Regional Eleitoral é PR-04985/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral é BR-01988/2018. A pesquisa foi encomendada pela RPC-TV. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.