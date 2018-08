Ibope: Cida tem administração aprovada por 28%

Curitiba - Com chances de chegar ao segundo turno das eleições ao governo do Paraná, a atual governadora do Estado, Cida Borghetti (PP), tem sua administração aprovada por 28% dos entrevistados na pesquisa Ibope divulgada quarta-feira (22).

Esses são os que responderam à questão “como você classificaria a administração Cida Borghetti?” como ótimo ou bom. Por outro lado, 20% dos paranaenses ouvidos entendem que o governo da candidata à reeleição tem sido ruim ou péssimo.

O levantamento, que aponta as áreas de saúde, educação e segurança pública como os maiores percalços da curta passagem da pepista à frente do Palácio Iguaçu, teve 38% dos entrevistados em cima do muro, indicando a gestão apenas como regular.

No chefia do Executivo estadual desde abril, após Beto Richa (PSDB) deixar o cargo para concorrer a uma cadeira no Senado, Cida continua em segundo lugar da corrida eleitoral, com 15% das intenções. À frente está Ratinho Jr. (PSD) - que foi secretário do Desenvolvimento Urbano do governo Richa-Cida. Ele aparece com 33% das intenções de voto.

Ainda conforme a pesquisa, a porção dos entrevistados que aprova a forma como Cida Borghetti administra o Estado é de 45%, contra 34% que desaprovam a condução da candidata do PP. Outros 21% não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi realizada pelo Ibope de 16 a 22 de agosto com 1.008 entrevistados, foi contratada pela RPC e registrada no TSE sob o número PR-04869/2018. Margem de erro: 3 pontos percentuais. Confiança: 95%.