Hyundai celebra 1 milhão de veículos produzidos no Brasil

A Hyundai Motor Brasil atingiu no último dia 2, a marca de 1 milhão de veículos produzidos em sua fábrica, em Piracicaba (SP). Com a produção iniciada em setembro de 2012, o volume foi alcançado em apenas 5 anos e 10 meses, novo recorde para a indústria automobilística brasileira.

Do total produzido, a família de compactos HB20 responde por 935 mil unidades (cerca de 94%). O SUV compacto Creta, lançado no início de 2017, completa a cifra com 65 mil unidades produzidas. Para o mercado nacional, foram destinados 995 mil carros (aproximadamente 99%), sendo o restante exportado para Uruguai e Paraguai.

“A marca de 1 milhão de unidades produzidas está sendo alcançada no menor tempo da história da indústria automobilística brasileira. Isso comprova a excelente aceitação de nossos produtos e a forte ocupação de nossa capacidade produtiva nesses quase seis anos de operação. A Hyundai foi a única fábrica a permanecer com os três turnos funcionando sem interrupção, mesmo durante a crise econômica”, comenta Eduardo Jin, presidente da Hyundai Motor Brasil.

Para celebrar o volume de 1 milhão de carros produzidos, a Hyundai anunciou a comercialização da Edição Comemorativa 1 Million para HB20 e Creta, com vendas a partir da segunda quinzena deste mês. Limitada a 4,5 mil unidades, a série traz inéditos bancos em couro bege, soleiras personalizadas nas portas dianteiras, emblema alusivo à série especial, central multimídia blueMedia com TV digital e lanternas Clear Type. Para o SUV Creta, a novidade fica por conta da exclusiva “Hyundai Key Band”, chave presencial em formato de pulseira, que, além de desempenhar as principais funções da smart key convencional, proporciona conectividade com smartphone e funciona como relógio.